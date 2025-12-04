4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

100% कन्फर्म होगी रेलवे वेटिंग टिकट! अपनाएं ये सीक्रेट फार्मूला

How ro Confirm Railway Waiting Ticket: अगर आप भी कही जाने का प्लान कर रहें हैं और टिकट वेटिंग लिस्ट में है तो रेलवे वेटिंग टिकट की कन्फर्मेशन के लिए ये तरीका अपनाएं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Dec 04, 2025

Railway Waiting Ticket

रेलवे कन्फर्म टिकट (X)

Confirm Train Ticket: ट्रेन का टिकट बुक करते ही अगर वेटिंग लग जाए तो ज्यादातर यात्री सबसे पहले इसी चिंता में पड़ जाते हैं कि क्या यह टिकट कन्फर्म होगा या नहीं? त्योहारों, शादी-सीजन और व्यस्त रूट्स पर तो वेटिंग लिस्ट इतनी तेजी से बढ़ती है कि सीट मिलने की उम्मीद लगभग खत्म सी लगने लगती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि रेलवे ने काफी पहले वेटिंग टिकट को लेकर कुछ बेहद उपयोगी आंकड़े और नियम जारी किए थे, जिनसे यह अनुमान लगाना काफी आसान हो जाता है कि आपका टिकट कन्फर्म हो सकता है या नहीं।

कितनी वेटिंग तक टिकट जारी होगा?

रेलवे के नियमों के मुताबिक, किसी भी क्लास में कुल सीटों के 25% से ज्यादा वेटिंग टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। अगर किसी कोच में 100 सीटें हैं, तो वेटिंग सिर्फ 25 नंबर तक ही जाएगी। हालांकि महिला और दिव्यांग यात्रियों पर यह सीमा लागू नहीं होती। यह सिस्टम भीड़ तो कम नहीं करता, लेकिन टिकट बुकिंग प्रक्रिया को पहले से ज्यादा ट्रांसपेरेंट और प्रेडिक्टेबल बनाता है। कई ऐप्स आपको कन्फर्मेशन चांस दिखाते हैं, लेकिन ये हमेशा 100% सटीक नहीं होते। वहीं रेलवे द्वारा शेयर किए गए औसत आंकड़े वास्तविकता के काफी करीब माने जाते हैं।

रेलवे का कन्फर्मेशन फॉर्मूला क्या कहता है?

रेलवे के अनुसार औसतन 21% यात्री टिकट बुक करने के बाद कैंसिल कर देते हैं। 4–5% यात्री टिकट होने के बावजूद ट्रेन में चढ़ते ही नहीं। इमरजेंसी क्वोटा का एक हिस्सा हर बार इस्तेमाल नहीं होता, और बाद में वेटिंग लिस्ट को अलॉट कर दिया जाता है। इन सभी फैक्टर्स को जोड़ें तो लगभग 25% सीटें खाली होकर वेटिंग तक पहुंच सकती हैं यानी वेटिंग लिस्ट में काफी हद तक मूवमेंट संभव है।

एक कोच में कितनी वेटिंग कन्फर्म होने की संभावना होती है?

एक स्लीपर कोच में कुल 72 सीटें होती हैं। औसतन 18 सीटें (लगभग 25%) कैंसिलेशन और कोटा एडजस्टमेंट के जरिए खाली हो सकती हैं। इसका मतलब स्लीपर कोच में लगभग 18 वेटिंग टिकटों के कन्फर्म होने की अच्छे चांस रहते हैं।

कन्फर्मेशन के चांस किन बातों पर निर्भर करता है?

टिकट कन्फर्म होने की संभावना कई फैक्टर्स से प्रभावित होती है जैसे त्योहार और शादी सीजन में भीड़ अधिक होने से वेटिंग तेजी से बढ़ जाती है। हाई-डिमांड रूट्स पर वेटिंग जल्दी भरती है और मूवमेंट कम मिलता है। कोच टाइप भी मायने रखता है स्लीपर में चांस अक्सर बेहतर रहते हैं। एसी कोच में मांंग ज्यादा और सीटें कम होने के कारण चांस अपेक्षाकृत कम होते हैं।

कैसे बढ़ाएं टिकट कन्फर्म होने के चांस?

टिकट कन्फर्मेशन का चांस बढ़ाने के लिए जितना जल्दी हो सके टिकट बुक करें। कम भीड़ वाले रूट या ऑप्शन चुनने की कोशिश करें। यदि यात्रा तारीख फ्लेक्सिबल हो, तो अलग-अलग दिनों में चेक करें। वेटिंग स्टेटस नियमित रूप से ट्रैक करते रहें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

indian railway

Published on:

04 Dec 2025 12:31 pm

Hindi News / National News / 100% कन्फर्म होगी रेलवे वेटिंग टिकट! अपनाएं ये सीक्रेट फार्मूला

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.