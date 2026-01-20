अटल से नितिन नबीन तक कैसे बदलती चली गई भाजपा, पार्टी बनते ही वाजयपेयी ने कहा था- अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा…

(तीसरी बार 2004-2025): अटल बिहारी के राजनीति से सन्यास लेने के बाद आडवाणी को पीएम इन वेटिंग कहा जा जाने लगा, लेकिन इस बार पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना पर दिए बयान पर वह चौतरफा घिर गए। कहा जाता है कि संघ ने भी उनके बयान के बाद उनसे मुंह फेर लिया। उनकी प्रधानमंत्री बनने की हसरत अधूरी रह गई। वहीं, 1990 के दशक में आडवाणी का जैन हवाला कांड से नाम जुड़ा था। जैन हवाला केस में आरोप लगने पर लालकृष्ण आडवाणी को इस्तीफा देना पड़ा था। आडवाणी सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर रहने वाले नेता हैं।