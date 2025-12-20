Parliament Session: कैसा रहा संसद का शीतकालीन सत्र? लोकसभा और राज्यसभा में कितना हुआ काम

राज्यसभा में उपराष्ट्रपति सी.पी.राधाकृष्णन ने कहा कि राज्यसभा का यह सत्र उनके लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि पद संभालने के बाद उन्होंने पहली बार राज्यसभा का सभापतित्व किया। उन्होंने कहा कि शून्यकाल के दौरान उठाए गए मामलों की संख्या पिछले अभिलेख से काफी ज्यादा रही है। औसतन हर दिन 15 से ज्यादा मामले आए, जो पिछले दो सत्रों की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को कुछ विपक्षी सदस्यों के तख्तियां प्रदर्शित कर मंत्री के भाषण को बाधित करना, पत्र फाड़ कर फेंकना मर्यादा के अनुकूल नहीं है। इस पर सदस्य आत्ममंथन करेंगे।