रेलवे सुरक्षा हुई हाईटेकः विशाखापत्तनम स्टेशन पर देश का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ‘अर्जुन’ तैनात, पल-पल रखेगा नजर

विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर देश का पहला हाईटेक ह्यूमनॉइड सुरक्षा रोबोट ‘अर्जुन’ तैनात किया गया है। AI, फेस रिकग्निशन और रियल-टाइम निगरानी से लैस यह 'डिजिटल जवान' यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण में RPF की मदद करेगा। जानें इस स्वदेशी रोबोट की खासियतें।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

image

आकाश मिश्रा

Jan 24, 2026

humanoid security robot arjun

AI Generated Image

रेलवे की सुरक्षा अब पूरी तरह हाईटेक होने जा रही है। पूर्वी तट रेलवे (ईसीआर) के वाल्टेयर डिवीजन ने विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर देश का पहला ह्यूमनॉइड सुरक्षा रोबोट ‘अर्जुन’ तैनात कर दिया है। यह रोबोट रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के साथ मिलकर काम करेगा और स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण जैसे कई काम संभालेगा। खास बात यह है कि यह ह्यूमनॉइड रोबोट पूरी तरह विशाखापत्तनम में डिजाइन और विकसित किया गया है। स्वदेशी तकनीक और एआइ आधारित सिस्टम से लैस इस प्रोजेक्ट पर आरपीएफ की टीम ने एक साल से ज्यादा समय तक काम किया। मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) ललित बोहरा ने बताया कि रोबोट कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ), आइओटी कनेक्टिविटी और रियल टाइम निगरानी सिस्टम से लैस है।

क्या-क्या कर सकता है अर्जुन

  • घुसपैठियों की पहचान : फेस रिकग्निशन सिस्टम से संदिग्ध लोगों की पहचान कर तुरंत आरपीएफ को अलर्ट भेजेगा।-भीड़ पर नजर : एआइ से यात्री घनत्व का विश्लेषण कर भीड़ बढऩे से पहले कंट्रोल रूम को सूचना देगा।तीन भाषाओं में घोषणाएं: शुरुआत में यह हिंदी, अंग्रेजी और तेलुगु में सुरक्षा व सूचना संदेश देकर यात्रियों को गाइड करेगा।चौबीसों घंटे प्लेटफॉर्म पेट्रोलिंग: पहले से तय रूट पर खुद चलकर निगरानी करेगा, रुकावटों से बचेगा।
  • रियल-टाइम मॉनिटरिंग : इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड से आरपीएफ कंट्रोल रूम को लगातार अपडेट मिलती रहेगी।
  • आग और धुएं का अलर्ट : आग या धुएं के शुरुआती संकेत मिलते ही तुरंत चेतावनी देगा।

कमाल का अभिवादन

एएसजी अर्जुन यात्रियों से मित्रवत व्यवहार करता है। ‘नमस्ते’ से यात्रियों का स्वागत करता है और अधिकारियों को सैल्यूट करता है।

तकनीक से मजबूत होगी रेलवे सुरक्षा

आरपीएफ के आईजी आलोक बोहर ने कहा कि यह पहल रेलवे सुरक्षा को नए स्तर पर ले जाएगी। हम यात्रियों को सुरक्षित, संरक्षित और तकनीक से सशक्त रेलवे वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशाखापत्तनम स्टेशन पर अब वर्दीधारी जवानों के साथ एक डिजिटल जवान अर्जुन भी ड्यूटी पर रहेगा जो न थकता है, न सोता है बस हर पल यात्रियों की सुरक्षा में तैनात रहता है।

24 Jan 2026 03:04 am

Hindi News / National News / रेलवे सुरक्षा हुई हाईटेकः विशाखापत्तनम स्टेशन पर देश का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट 'अर्जुन' तैनात, पल-पल रखेगा नजर

