रेलवे सुरक्षा हुई हाईटेकः विशाखापत्तनम स्टेशन पर देश का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ‘अर्जुन’ तैनात, पल-पल रखेगा नजर

रेलवे की सुरक्षा अब पूरी तरह हाईटेक होने जा रही है। पूर्वी तट रेलवे (ईसीआर) के वाल्टेयर डिवीजन ने विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर देश का पहला ह्यूमनॉइड सुरक्षा रोबोट ‘अर्जुन’ तैनात कर दिया है। यह रोबोट रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के साथ मिलकर काम करेगा और स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण जैसे कई काम संभालेगा। खास बात यह है कि यह ह्यूमनॉइड रोबोट पूरी तरह विशाखापत्तनम में डिजाइन और विकसित किया गया है। स्वदेशी तकनीक और एआइ आधारित सिस्टम से लैस इस प्रोजेक्ट पर आरपीएफ की टीम ने एक साल से ज्यादा समय तक काम किया। मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) ललित बोहरा ने बताया कि रोबोट कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ), आइओटी कनेक्टिविटी और रियल टाइम निगरानी सिस्टम से लैस है।