‘शाहरुख खान की जीभ काटकर लाएगा उसे एक लाख का इनाम’, हिंदू महासभा लीडर का विवादित बयान

उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) ने भी इस मुद्दे पर उनके खिलाफ बयान दिया है। शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता आनंद दुबे ने एक बयान में कहा कि अगर अभिनेता उस खिलाड़ी को अपनी टीम से बाहर कर देते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी और इससे शाहरुख खान की छवि को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारतीय धरती पर आईपीएल खेलने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।