राष्ट्रीय

“आग से खेलोगे तो नतीजे भुगतने पड़ेंगे”, हुमायूं कबीर पर भाजपा मंत्री का पलटवार

'बाबरी मस्जिद’ विवाद को लेकर TMC विधायक हुमायूं कबीर पर तीखा प्रहार करते हुए बिहार के मंत्री नितिन नबीन ने कहा, 'आग से खेलोगे तो नतीजे भुगतने पड़ेंगे।'

भारत

image

Devika Chatraj

Dec 05, 2025

हुमायूं कबीर पर भाजपा मंत्री का पलटवार (ANI)

बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन ने ‘बाबरी मस्जिद’ विवाद को लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) और इसके विधायक हुमायूं कबीर पर तीखा प्रहार किया है। उनका कहना है कि मौजूदा तनाव की शुरुआत “ममता बनर्जी द्वारा दिए गए उकसावे” से हुई, लेकिन हालात बिगड़ने पर टीएमसी अब पीछे हटने की कोशिश कर रही है।

“अगर आग से खेलेंगे तो नतीजे भुगतने पड़ेंगे” – नितिन नबीन

मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा, “टीएमसी ने पहले हुमायूं कबीर को उकसाया और अब जब हालात काबू से बाहर हो रहे हैं, ममता बनर्जी पल्ला झाड़ रही हैं। बंगाल की जनता 2026 में उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी।” उन्होंने बंगाल के मौजूदा हालात को लेकर चिंता जताई और कहा कि पश्चिम बंगाल में बढ़ती अव्यवस्था का कारण “टीएमसी की राजनीति और गलत नीतियां” हैं।

वोट चोरी’ के आरोप पर पलटवार

विपक्ष द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोप पर भी नितिन नबीन ने जवाब देते हुए कहा, “ममता बनर्जी का पूरा खेल अब उजागर हो रहा है। लोकल डेमोग्राफिक्स में जो हेरफेर किया गया था, वह सामने आ रहा है। जो लोग बंगाल की आबादी का हिस्सा भी नहीं थे, उन्हें वोटर बनाया गया यही असली गड़बड़ी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा और प्रशासनिक स्तर पर भी कड़ी जांच की जरूरत है।"

वोटों की डकैती करने वाले ही अब आरोप लगा रहे हैं

मंत्री ने तीखे शब्दों में कहा “जिन लोगों ने वोटों की डकैती की, वही आज ‘वोट चोरी’ का शोर मचा रहे हैं। जनता को गुमराह करके घुसपैठियों से मतदान कराया गया। उनका यह खेल अब बेनकाब हो चुका है।”

राजद के बयान पर प्रतिक्रिया

रूस–भारत संबंधों पर राजद नेताओं की टिप्पणी पर नितिन नबीन ने कहा कि बिहार में राजद के नेताओं में “बुनियादी समझ की कमी” है।उन्होंने कहा “वे बिहार के अलग-अलग इलाकों के रिश्तों को नहीं समझ पाते। अगर समझ होती तो शायद वे ज्यादा सोच-समझकर बयान देते।”

राजद को अंतरराष्ट्रीय संबंधों की अहमियत की समझ नहीं

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए नितिन नबीन बोले “राजद नेताओं को भारत की डिप्लोमैटिक शक्ति का महत्व ही नहीं पता। यूक्रेन विवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फोन कॉल से ही भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हुई थी। यही भारत की ताकत है।”

