“आग से खेलोगे तो नतीजे भुगतने पड़ेंगे”, हुमायूं कबीर पर भाजपा मंत्री का पलटवार

हुमायूं कबीर पर भाजपा मंत्री का पलटवार (ANI)
बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन ने ‘बाबरी मस्जिद’ विवाद को लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) और इसके विधायक हुमायूं कबीर पर तीखा प्रहार किया है। उनका कहना है कि मौजूदा तनाव की शुरुआत “ममता बनर्जी द्वारा दिए गए उकसावे” से हुई, लेकिन हालात बिगड़ने पर टीएमसी अब पीछे हटने की कोशिश कर रही है।
मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा, “टीएमसी ने पहले हुमायूं कबीर को उकसाया और अब जब हालात काबू से बाहर हो रहे हैं, ममता बनर्जी पल्ला झाड़ रही हैं। बंगाल की जनता 2026 में उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी।” उन्होंने बंगाल के मौजूदा हालात को लेकर चिंता जताई और कहा कि पश्चिम बंगाल में बढ़ती अव्यवस्था का कारण “टीएमसी की राजनीति और गलत नीतियां” हैं।
विपक्ष द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोप पर भी नितिन नबीन ने जवाब देते हुए कहा, “ममता बनर्जी का पूरा खेल अब उजागर हो रहा है। लोकल डेमोग्राफिक्स में जो हेरफेर किया गया था, वह सामने आ रहा है। जो लोग बंगाल की आबादी का हिस्सा भी नहीं थे, उन्हें वोटर बनाया गया यही असली गड़बड़ी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा और प्रशासनिक स्तर पर भी कड़ी जांच की जरूरत है।"
मंत्री ने तीखे शब्दों में कहा “जिन लोगों ने वोटों की डकैती की, वही आज ‘वोट चोरी’ का शोर मचा रहे हैं। जनता को गुमराह करके घुसपैठियों से मतदान कराया गया। उनका यह खेल अब बेनकाब हो चुका है।”
रूस–भारत संबंधों पर राजद नेताओं की टिप्पणी पर नितिन नबीन ने कहा कि बिहार में राजद के नेताओं में “बुनियादी समझ की कमी” है।उन्होंने कहा “वे बिहार के अलग-अलग इलाकों के रिश्तों को नहीं समझ पाते। अगर समझ होती तो शायद वे ज्यादा सोच-समझकर बयान देते।”
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए नितिन नबीन बोले “राजद नेताओं को भारत की डिप्लोमैटिक शक्ति का महत्व ही नहीं पता। यूक्रेन विवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फोन कॉल से ही भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हुई थी। यही भारत की ताकत है।”
