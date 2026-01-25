मौसम का यू-टर्न: अगले 48 घंटे में 5 राज्यों में आंधी-बारिश का IMD अलर्ट, शीतलहर की चपेट में रहेंगे ये शहर

शिमला में हाल ही में बर्फबारी हुई। (File Photo/ANI)
Weather Update: देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग (IMD) पूर्वानुमान के अनुसार, आज यानी 25 जनवरी 2026 से उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप और बढ़ने वाला है, जबकि अगले 48 घंटों के दौरान देश के 5 प्रमुख राज्यों में गरज के साथ बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ओर से अगले 48 घंटे के दौरान देश के पांच राज्यों हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 27 और 28 जनवरी को बारिश-बर्फबारी, ओलावृष्टि, बिजली गिरने के अलावा 40-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना हैं। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आज कुछ स्थानों पर भारी के आसार हैं। केरल और माहे में 26 जनवरी को गरज-चमक के साथ बिजली गिरने का पूर्वानुमान है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आगामी 24 घंटों में प्रयागराज, अयोध्या, कानपुर, रामपुर, बिजनौर, रायबरेली, आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में सुबह के वक्त भीषण शीतलहर का प्रकोप रहेगा। वहीं, हरियाणा के गुरुग्राम और सोनीपत में भी हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ने की आशंका है। पंजाब के संदर्भ में, अमृतसर, जालंधर, बठिंडा, पटियाला, होशियारपुर और मोहाली में 10 से 15 किमी प्रति घंटे की गति से चलने वाली बर्फीली हवाएं लोगों की मुश्किलें बढ़ाएंगी।
दिल्ली वालों की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है, क्योंकि मौसम विभाग (IMD) के ताजा अलर्ट ने ठंड और बारिश के संकेत दिए हैं। IMD के अनुसार, 27 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में बारिश होने की संभावना है। वहीं आज यानी 25 जनवरी की बात करें, तो सुबह के समय ठंड और ज्यादा असर दिखाएगी। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, वहीं दिनभर 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल सकती हैं। इससे सर्दी का अहसास और तेज होगा।
मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, 25 जनवरी को दिल्ली का अधिकतम तापमान करीब 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
