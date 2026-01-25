मौसम का यू-टर्न: अगले 48 घंटे में 5 राज्यों में आंधी-बारिश का IMD अलर्ट, शीतलहर की चपेट में रहेंगे ये शहर

भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ओर से अगले 48 घंटे के दौरान देश के पांच राज्यों हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 27 और 28 जनवरी को बारिश-बर्फबारी, ओलावृष्टि, बिजली गिरने के अलावा 40-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना हैं। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आज कुछ स्थानों पर भारी के आसार हैं। केरल और माहे में 26 जनवरी को गरज-चमक के साथ बिजली गिरने का पूर्वानुमान है।