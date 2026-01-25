25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मौसम का यू-टर्न: अगले 48 घंटे में 5 राज्यों में आंधी-बारिश का IMD अलर्ट, शीतलहर की चपेट में रहेंगे ये शहर

IMD ने अगले 48 घंटे के लिए 5 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत में शीतलहर, दिल्ली और आसपास के शहरों में ठंड बढ़ेगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 25, 2026

Shimla weather

शिमला में हाल ही में बर्फबारी हुई। (File Photo/ANI)

Weather Update: देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग (IMD) पूर्वानुमान के अनुसार, आज यानी 25 जनवरी 2026 से उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप और बढ़ने वाला है, जबकि अगले 48 घंटों के दौरान देश के 5 प्रमुख राज्यों में गरज के साथ बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है।

देश के पांच राज्यों में बारिश का अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ओर से अगले 48 घंटे के दौरान देश के पांच राज्यों हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 27 और 28 जनवरी को बारिश-बर्फबारी, ओलावृष्टि, बिजली गिरने के अलावा 40-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना हैं। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आज कुछ स्थानों पर भारी के आसार हैं। केरल और माहे में 26 जनवरी को गरज-चमक के साथ बिजली गिरने का पूर्वानुमान है।

उत्तर भारत के इन शहरों में शीतलहर का प्रकोप

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आगामी 24 घंटों में प्रयागराज, अयोध्या, कानपुर, रामपुर, बिजनौर, रायबरेली, आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में सुबह के वक्त भीषण शीतलहर का प्रकोप रहेगा। वहीं, हरियाणा के गुरुग्राम और सोनीपत में भी हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ने की आशंका है। पंजाब के संदर्भ में, अमृतसर, जालंधर, बठिंडा, पटियाला, होशियारपुर और मोहाली में 10 से 15 किमी प्रति घंटे की गति से चलने वाली बर्फीली हवाएं लोगों की मुश्किलें बढ़ाएंगी।

दिल्ली में 27 जनवरी को बारिश संभव

दिल्ली वालों की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है, क्योंकि मौसम विभाग (IMD) के ताजा अलर्ट ने ठंड और बारिश के संकेत दिए हैं। IMD के अनुसार, 27 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में बारिश होने की संभावना है। वहीं आज यानी 25 जनवरी की बात करें, तो सुबह के समय ठंड और ज्यादा असर दिखाएगी। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, वहीं दिनभर 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल सकती हैं। इससे सर्दी का अहसास और तेज होगा।

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, 25 जनवरी को दिल्ली का अधिकतम तापमान करीब 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

weatehr news

weather alert

मौसम समाचार

weather news

weather report

Published on:

25 Jan 2026 04:27 am

Hindi News / National News / मौसम का यू-टर्न: अगले 48 घंटे में 5 राज्यों में आंधी-बारिश का IMD अलर्ट, शीतलहर की चपेट में रहेंगे ये शहर

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.