IMD Rain Alert : 2 से 4 फरवरी तक इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी

Western Disturbance: अगर आपने य​ह सोच कर कि सर्दी विदा हो रही है, अपने गर्म कपड़े पैक कर दिए हैं, तो उन्हें वापस निकाल लीजिए। फरवरी की शुरुआत के साथ ही मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। मौसम विभाग (IMD Weather Update) ने देश के कई राज्यों में अगले तीन दिनों के लिए मौसम का 'रेड और येलो अलर्ट' (Rain Alert India) जारी किया है। मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के मुताबिक, एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) उत्तर भारत में दस्तक दे चुका है, जिसका असर 2 फरवरी से 4 फरवरी तक मैदानी और पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त तरीके से (Hailstorm Warning) देखने को मिलेगा।