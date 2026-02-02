2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

राष्ट्रीय

IMD Rain Alert : 2 से 4 फरवरी तक इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी

Heavy Rainfall:मौसम विभाग ने 2 से 4 फरवरी तक कई राज्यों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में सर्दी फिर से लौट सकती है।

भारत

image

MI Zahir

Feb 02, 2026

Western Disturbance: अगर आपने य​ह सोच कर कि सर्दी विदा हो रही है, अपने गर्म कपड़े पैक कर दिए हैं, तो उन्हें वापस निकाल लीजिए। फरवरी की शुरुआत के साथ ही मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। मौसम विभाग (IMD Weather Update) ने देश के कई राज्यों में अगले तीन दिनों के लिए मौसम का 'रेड और येलो अलर्ट' (Rain Alert India) जारी किया है। मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के मुताबिक, एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) उत्तर भारत में दस्तक दे चुका है, जिसका असर 2 फरवरी से 4 फरवरी तक मैदानी और पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त तरीके से (Hailstorm Warning) देखने को मिलेगा।

पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में बारिश का दौर

आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना है। इसका सीधा असर मैदानी इलाकों पर पड़ेगा। 2 से 4 फरवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली-एनसीआर, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ स्थानों पर 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी।

इन राज्यों में ओले गिरने का अंदेशा

मौसम वैज्ञानिकों ने विशेष रूप से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के किसानों को सावधान किया है। इन राज्यों के कुछ जिलों में बारिश के साथ-साथ ओलावृष्टि (Hailstorm) की भी आशंका जताई गई है। ओले गिरने से दिन के तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है, जिससे 'कोल्ड डे' (Cold Day) जैसी स्थिति बन सकती है। दिल्ली में भी आसमान में बादल छाये रहेंगे और रुक-रुक कर बारिश होने से ठिठुरन फिर से लौट आएगी।

यहां सर्दी का 'यू-टर्न'

जनवरी के अंत में धूप खिलने से लोगों को लग रहा था कि सर्दी की विदाई हो चुकी है, लेकिन फरवरी के पहले हफ्ते में ही मौसम के इस यू-टर्न ने सबको चौंका दिया है। पहाड़ों से होकर आने वाली बर्फीली हवाएं (Icy Winds) मैदानी इलाकों में रात और सुबह की सर्दी को बढ़ाएंगी। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश थमने के बाद 5 फरवरी के बाद घना कोहरा भी वापसी कर सकता है।

किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें

इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी ने अन्नदाताओं की चिंता बढ़ा दी है:

किसान: पंजाब और हरियाणा के किसानों का कहना है कि गेहूं और सरसों की फसल पकने की कगार पर है या फूल आ रहे हैं। ऐसे समय में अगर ओले गिरते हैं या तेज आंधी आती है, तो फसल बिछ सकती है, जिससे भारी नुकसान होगा।

आम जनता: दिल्ली और एनसीआर के लोगों का कहना है कि "सर्दी जाने का नाम ही नहीं ले रही है। बार-बार मौसम बदलने से बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी हो रही है।"

5 फरवरी के बाद कैसा रहेगा मौसम ?

मौसम विभाग के मुताबिक:

4 फरवरी शाम से राहत: पश्चिमी विक्षोभ का असर 4 फरवरी की शाम से कम होना शुरू हो जाएगा।

तापमान: बारिश थमने के बाद आसमान साफ होगा, जिससे रात के तापमान (Minimum Temperature) में गिरावट आएगी। अगले एक हफ्ते तक सुबह और शाम की तेज सर्दी बनी रहेगी।

धूप: 5 फरवरी से दिन में धूप निकलने की संभावना है, लेकिन हवाओं में ठंडक बरकरार रहेगी।

संबंधित विषय:

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

