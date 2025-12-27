तारिक के आते ही बांग्लादेश में NCP का प्रभाव हो रहा कम, कट्टरपंथी जमात से साथ समझौते पर चल रही बात

पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अस्वस्थ होने के बाद BNP की कमान पूरी तरह से तारिक रहमान के पास है। बीत दिनों जब वह ढाका पहुंचे थे तो लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे। तारिक ने अपने पहली सार्वजनिक संबोधन में मार्टिन लूथर किंग जूनियर की मशहूर लाइन आई हैव ए ड्रीम का जिक्र करते हुए कहा- मेरे देश के लिए एक प्लान है। उनके वापसी से बांग्लादेश में BNP की लहर चलने की संभावना जताई जा रही है।