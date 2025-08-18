पत्नी को थप्पड़ मारना पड़ा पति को भारी, गुस्से में काट दिया प्राइवेट पार्ट, हालत नाजुक

Jharkhand Crime: झारखंड के लोहरदगा जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पति और पत्नी के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद में पति ने पत्नी को थप्पड़ मार दिया। इससे पत्नी आक्रोशित हो गई और पति का प्राइवेट पार्ट काट दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पूरा मामला जुरिया गांव का बताया जा रहा है।