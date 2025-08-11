बेटे की चाहत में हत्यारा बना पिता, एक साल की मासूम को खिलाया जहरीला बिस्किट

बता दें कि घटना शुक्रवार रात खोवाई के बेहलाबारी क्षेत्र में हुई, जहां त्रिपुरा स्टेट राइफल्स (TSR) के जवान ने अपनी एक साल की बेटीको जहरीला बिस्किट खिला दिया। बच्ची की मां मिताली देबबर्मा के अनुसार उसके पति ने बिस्किट खरीदने के बहाने इस अपराध को अंजाम दिया। मिताली ने बताया कि उनका पति हमेशा से बेटे की चाहत रखता था और दो बेटियों के जन्म से नाराज था। वह बार-बार मिताली को ताने देता और परेशान करता था। इस बार उसने अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं।