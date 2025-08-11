11 अगस्त 2025,

सोमवार

बेटे की चाहत में हत्यारा बना पिता, एक साल की मासूम को खिलाया जहरीला बिस्किट

त्रिपुरा में त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के जवान ने बेटे की चाहत में एक साल की मासूम को जहरीला बिस्किट खिलाकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

भारत

Ashib Khan

Aug 11, 2025

बेटे की चाहत में पिता ने मासूम बेटी की हत्या (Photo-Patrika)

Crime News: त्रिपुरा के खोवाई जिले से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। बेटे की चाहत में एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। मृतका की मां ने अपने पति पर जहर देकर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। आरोपी त्रिपुरा स्टेट राइफल्स का जवान है। उसे बेटे की चाहत थी, लेकिन बेटी पैदा होने पर वह अपनी पत्नी से नाराज रहने लगा था।

बेटी को खिलाया जहरीला बिस्किट

बता दें कि घटना शुक्रवार रात खोवाई के बेहलाबारी क्षेत्र में हुई, जहां त्रिपुरा स्टेट राइफल्स (TSR) के जवान ने अपनी एक साल की बेटीको जहरीला बिस्किट खिला दिया। बच्ची की मां मिताली देबबर्मा के अनुसार उसके पति ने बिस्किट खरीदने के बहाने इस अपराध को अंजाम दिया। मिताली ने बताया कि उनका पति हमेशा से बेटे की चाहत रखता था और दो बेटियों के जन्म से नाराज था। वह बार-बार मिताली को ताने देता और परेशान करता था। इस बार उसने अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं।

बिस्किट खरीदने के बहाने ले गया दुकान

मिताली के बयान के अनुसार, वह अपनी बहन के घर बेहलाबारी गई थीं, जहां पति  उनकी बेटी को बिस्किट खरीदने के बहाने दुकान पर ले गया। कुछ देर बाद बेटी की हालत बिगड़ने लगी। उसे उल्टियां और दस्त होने लगे और उसके मुंह से दवा की तेज गंध आ रही थी। 

पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव

मिताली ने जब रथिंद्र से सवाल किया, तो उसने कोई जहर देने से इनकार किया, लेकिन हालत बिगड़ने पर बच्ची को खोवाई जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे अगरतला के जीबी अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, ताकि मौत के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके।

पत्नी ने की आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग

इस घटना के बाद मिताली ने अपने पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा, "मेरी बेटी मेरी जान थी। वह उसे बोझ समझता था और मुझे भी ताने देता था। मैं चाहती हूं कि उसे मौत की सजा मिले।

तीन दिन की रिमांड पर भेजा आरोपी

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उसे तीन दिन की रिमांड पर भेजा गया है। जीबी अस्पताल में जब कुछ लोगों ने आरोपी को पहचान लिया, तो गुस्साई भीड़ ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया। 

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। 

Published on:

11 Aug 2025 09:27 pm

Hindi News / National News / बेटे की चाहत में हत्यारा बना पिता, एक साल की मासूम को खिलाया जहरीला बिस्किट

