राजनीति Vs न्यायपालिका: एक जज को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन के 100 सांसदों ने स्पीकर को सौंपा नोटिस

Justice Swaminathan Impeachment: भारत में राजनीति और न्यायपालिका के बीच टकराव (Political vs Judiciary) के हालात पैदा हो गए हैं। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जी.आर. स्वामीनाथन (Justice Swaminathan Impeachment) की ओर से 1 दिसंबर को दिए गए एक आदेश से राजनीतिक तूफान आ गया है। इस आदेश के तहत, उन्होंने मदुरै के तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित एक हिंदू मंदिर में दीप जलाने की अनुमति दी थी। इसके बाद विपक्षी दलों (INDIA Alliance) ने उनके इस निर्णय पर कड़ी आपत्ति जताई और अब 100 से अधिक सांसदों ने जस्टिस स्वामीनाथन (Justice Swaminathan) को हटाने की मांग की है। इन सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को एक नोटिस (Impeachment Notice) सौंपा है, जिसमें उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की अपील की गई है।