नए साल पर हुआ था भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर, जंग के नायक ने कहा था, ‘लड़ेंगे आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक’

15 अगस्त 1947 को भारत पर से ब्रिटिश उपनिवेशवाद खत्म हुआ। इसी के साथ ही, अविभाजित भारत दो हिस्सों बंट गया। धर्म के आधार पर अलग देश की मांग करने वाले मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना की बात अंग्रेजों ने मान ली थी। पाकिस्तान बन गया। इस दौरान कई रिसायतें ऐसी भी थीं, जो न तो तब तक भारत में मिली थी और न ही पाकिस्तान में शामिल हुई। उन्हीं में से एक रिसायत था कश्मीर का। जहां की बहुसंख्यक आबादी तो मुसलमानों की थी, लेकिन वहां पर राज एक हिंदू राजा का था।