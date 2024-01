JK: घाटी में सेना शुरू करेगी 'ऑपरेशन सर्वशक्ति', आंतकियों के सफाये के लिए चलेगा अभियान

Operation Sarvashakti: कश्मीर की घाटियों में एक बार फिर से आतंकवादी संगठन अपनी गतिविधियां बढ़ाने की फिराक में हैं। सेना घाटी में आतंकवादियों के सफाये के लिए 'ऑपरेशन सर्वशक्ति' अभियान चलाने जा रही है।

for end of Terrorism Activities in Jammu and Kasmir: जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने और आतंक पर शिकंजा कसे जाने के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। वह फिर से कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियां बढ़ाने की फिराक में है। ऐसे में भारतीय सेना आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने जा रही है। इसका नाम 'ऑपरेशन सर्वशक्ति' दिया गया है। घाटी में आतंकी जंगलों और पहाड़ियों का फायदा उठाकर छिप जाते हैं और फिर नागरिकों या जवानों पर हमला कर देते हैं। सेना यह ऑपरेशन पीर पंजाल की पहाड़ियों के दोनों तरफ से चलाएगी।