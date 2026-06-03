इंडिया ब्लॉक की बैठक 8 जून को प्रस्तावित, टीवीके की एंट्री संभव; डीएमके बना सकती है दूरी

चूंकि तमिलनाडु में कांग्रेस ने डीएमके से नाता तोड़कर टीवीके का समर्थन किया है, इसलिए बैठक में डीएमके के शामिल होने की संभावना नहीं है। इसके विपरीत, मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके को ब्लॉक में शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी पहले ही सार्वजनिक रूप से ब्लॉक से दूरी बना चुकी है और बैठक में उसकी भागीदारी की भी संभावना नहीं है। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बैठक में भाग लेने की संभावना जताई गई है। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी बंगाल में टीएमसी नेताओं पर कथित हमलों का मुद्दा उठाकर इंडिया ब्लॉक का समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगी।