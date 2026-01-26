26 जनवरी 2026,

सोमवार

राष्ट्रीय

BMW और स्कोडा कारों की कीमतों में आएगी भारी कमी, 70% टैरिफ घटाएगा भारत, EU संग ट्रेड डील में हो सकता है ऐलान

भारत, यूरोपिय निर्मित कारों पर टैरिफ कम कर सकता है। लगभग 70 फीसदी टैरिफ में कमी की जा सकती है। इससे BMW और स्कोडा कारों की कीमतों में भारी कमी आएगी। पढ़ें पूरी खबर...

भारत

image

Pushpankar Piyush

Jan 26, 2026

India EU Trade Deal

India EU Trade Deal (PC: AI)

भारत और ईयू के बीच कल यानी 27 जनवरी को फ्री ट्रेड डील होने की संभावना है। ईयू के दो नेता गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं। ईयू अध्यक्ष ने इसे मदर ऑफ ऑल डील कहा है। इसके तहत अब यूरोपीय निर्मित कार पर लगाए जाने वाले टैरिफ में भारत भारी कटौती करने वाला है। इससे यूरोपीय निर्मित कार जैसे कि मर्सिडीज, बीएमडब्लू और स्कॉडा जैसी कारों की कीमतें घट जाएंगी।

70 फीसदी घट जाएगा टैरिफ

रॉयटर्स के मुताबिक भारत ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों पर लगने वाले टैरिफ को 110% से घटाकर 40% करने का फैसला लिया है, आने वाले समय में यह टैरिफ घटकर 10 फीसदी तक हो सकता है। मोदी सरकार 13.5 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली कारों पर तत्काल टैक्स कटौती पर सहमत हो गई है। जानकारों का कहना है कि मोदी सरकार के इस फैसले वोक्सवैगन, मर्सिडीज-बेंज और बीएमडब्ल्यू जैसी कारों के लिए भारतीय बाजार खुल जाएगा।

ईवी को रखा गया है बाहर

भारत सरकार ने घरेलू उद्योगों को सुरक्षा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को शुरुआती 5 सालों के लिए इस कटौती से बाहर रखा है। जानकारों का कहना है कि भारत मौजूदा वक्त में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार है, लेकिन यहां आयात शुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा रहे हैं।

जानकारों ने कहा कि भारत अभी पूरी तरह से बनी कारों पर दुनिया के सबसे ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, यह पॉलिसी घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को बचाने और लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए है। इसलिए, किसी भी बड़ी कटौती का ऑटो सेक्टर, ट्रेड रिलेशंस और भारत और EU के बीच भविष्य के इन्वेस्टमेंट फ्लो पर दूरगामी असर पड़ने की संभावना है।

दावोस में ईयू अध्यक्ष ने कही थी ये बात

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि यूरोपीय संघ (EU) जल्द ही भारत के साथ एक ट्रेड डील साइन करने करने की कगार पर है। इस डील से 27 देशों वाले EU संघ को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। लेयेन ने दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉरम को संबोधित करते हुए कहा कि इस सम्मेलन में भाग लेने के ठीक बाद में भारत जा रही हूं। अभी भी कुछ काम बाकी है, लेकिन हम एक ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट की कगार पर हैं। यह ऐतिहासिक डील होगा। EU प्रेसिडेंट ने भारत संग होने वाले इस डील को मदर ऑफ ऑल डील कहा है।

ग्लोबल GDP का तीन चौथाई

भारत संग होने वाले FTA को लेकर ईयू की प्रेसिडेंट ने कहा कि यह ग्लोबल जीडीपी का तीन चौथाई होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते और सबसे डायनामिक महाद्वीपों में से एक के साथ यूरोप को फर्स्ट मूवर एडवांटेज प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा कि यूरोप इस सदी के "ग्रोथ सेंटर्स" और आर्थिक पावरहाउस के साथ व्यापार करना चाहता है, लैटिन अमेरिका से लेकर इंडो-पैसिफिक तक। उन्होंने कहा कि इस डील के पूरा होने से 200 करोड़ आबादी का बड़ा बाजार भारत और ईयू के लिए उपलब्ध होगा।

Published on:

26 Jan 2026 08:43 am

BMW और स्कोडा कारों की कीमतों में आएगी भारी कमी, 70% टैरिफ घटाएगा भारत, EU संग ट्रेड डील में हो सकता है ऐलान

