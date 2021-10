अब चीन को मिलेगा करारा जवाब, भारत ने LAC पर तैनात की बोफोर्स तोपें

नई दिल्ली। बीते कई महीनों से भारत-चीन सीमा पर तनाव जारी है। इस दौरान दोनों देशों के बीच हुई कई दौर की वार्ता के बाद भी मसले का हल नहीं हो सका। वहीं चीन हर बार बैठक में किए गए समझौते के विरुद्ध काम करता नजर आया है। लेकिन अब चीन के इस रवैये को लेकर भारत ने भी सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। इसके चलते ही भारत ने अरुणाचल प्रदेश के पास चीन से लगती सीमा पर बोफोर्स तोपें तैनात कर दी हैं।

चीन को करार जवाब देगा भारत

जानकारी के मुताबिक चीन की ओर से जारी घुसपैठ को देखते हुए सेना ने यह कदम उठाया है। इसके साथ ही सेना ने अपने विमानन विंग के एयर फायर पावर को भी मजबूत किया है। बता दें कि सेना ने अपनी विमानन विंग के एयर फायर पावर में हेरान आई ड्रोन, हथियारबंद अटैक हेलीकाप्टर रुद्र और ध्रुव की तैनाती की है। इस विंग में पहले से ही एविएशन विंग में बड़े पैमाने पर चीता हेलीकाप्टर तैनात थे।

Bofors guns deployed in a forward area along the Line of Actual Control (LAC) in Arunachal Pradesh pic.twitter.com/qqbFApYaAa