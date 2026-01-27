27 जनवरी 2026,

गोवा से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान: भारत बनेगा ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट का हब, EU डील को बताया ‘मदर ऑफ ऑल डील’

PM मोदी ने कहा कि भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर सवार है और अब ऊर्जा सुरक्षा से आगे बढ़कर ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य पर काम कर रहा है।

Ashib Khan

Jan 27, 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo-IANS)

गोवा में मंगलवार को शुरू हुए चार दिवसीय इंडिया एनर्जी वीक के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वैश्विक ऊर्जा निवेश का उभरता केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर सवार है और अब ऊर्जा सुरक्षा से आगे बढ़कर ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य पर काम कर रहा है। दुनिया के सवा सौ से अधिक देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी को भारत की बढ़ती ऊर्जा क्षमता और भरोसे का प्रमाण बताते हुए पीएम ने निवेशकों से ‘मेक इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया, स्केल विद इंडिया और इन्वेस्ट इन इंडिया’ का आह्वान किया। साथ ही भारत-ईयू फ्री ट्रेड समझौते को ‘मदर ऑफ ऑल डील’ करार देते हुए इसके व्यापक आर्थिक लाभ गिनाए।

