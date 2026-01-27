भारत-EU ट्रेड डील से ट्रंप की उड़ी नींद! समझौते के बाद PM मोदी ने क्या-क्या कहा

इस व्यापार समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम को संबोधित किया। उन्होंने भारत-EU संबंधों को वैश्विक ‘डबल इंजन ऑफ ग्रोथ’ करार दिया। पीएम मोदी ने यूरोपीय कारोबार जगत से भारत-EU व्यापारिक रिश्तों को आगे बढ़ाने की अपील करते हुए कहा, “अब गेंद आपके पाले में है।” पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के दौर में भारत और यूरोपीय संघ मिलकर विश्व व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करेंगे।