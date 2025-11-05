भारत ने शुरू किया E-Passport, जानिए किसे मिलेगा लाभ, कैसे करें अप्लाई

भारत में ई-पासपोर्ट की शुरुआत (IANS)
भारत सरकार ने देश की एयर ट्रैवल प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब भारत में E-Passport (इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट) की शुरुआत हो चुकी है, जो पारंपरिक पासपोर्ट की तुलना में अधिक सुरक्षित, स्मार्ट और अंतरराष्ट्रीय मानकों (Global Standards) के अनुरूप है। इस नई तकनीक से यात्रियों की पहचान सुरक्षा में जबरदस्त सुधार होगा और इमीग्रेशन प्रक्रिया पहले से कहीं गुना तेज़ और सुविधाजनक बन जाएगी। आने वाले सालों में यह पहल भारत के विदेशी यात्रा अनुभव को पूरी तरह बदलने वाली है।
e-Passport दिखने में सामान्य पासपोर्ट जैसा ही होता है, लेकिन इसके पीछे के कवर में एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप लगी होती है। इस चिप में पासपोर्ट धारक की व्यक्तिगत और बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फिंगरप्रिंट्स, फेस रिकग्निशन डेटा तथा डिजिटल सिग्नेचर सुरक्षित रूप से संग्रहीत रहती है। यह चिप पासपोर्ट पर छपी जानकारी से पूरी तरह मेल खाती है, जिससे किसी प्रकार की धोखाधड़ी या फर्जीवाड़ा करना लगभग असंभव हो जाता है। पासपोर्ट के कवर पर एक गोल्डन इलेक्ट्रॉनिक सिंबल होता है, जिससे इसे एयरपोर्ट पर आसानी से पहचाना जा सकता है। चिप के माध्यम से स्कैनिंग और वेरिफिकेशन प्रक्रिया बेहद तेज़ हो जाती है, जिससे यात्रियों को लंबी कतारों से राहत मिलती है और समय की बड़ी बचत होती है।
भारत सरकार e-Passport सेवा को जल्द ही सभी पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर केंद्रों में शुरू करने की योजना बना रही है। आने वाले सालों में e-Passport भारत के नागरिकों के लिए क्रांति लेकर आएगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय यात्रा न केवल आसान बल्कि और भी सुरक्षित बन जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग