भारत ने शुरू किया E-Passport, जानिए किसे मिलेगा लाभ, कैसे करें अप्लाई

e-Passport launches in India : भारत सरकार ने e-Passport की शुरुआत कर यात्रा सुरक्षा और सुविधा को नया आयाम दिया है। यह स्मार्ट पासपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक चिप के ज़रिए तेज़ वेरिफिकेशन और बेहतर पहचान सुरक्षा प्रदान करता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Nov 05, 2025

भारत में ई-पासपोर्ट की शुरुआत (IANS)

भारत सरकार ने देश की एयर ट्रैवल प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब भारत में E-Passport (इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट) की शुरुआत हो चुकी है, जो पारंपरिक पासपोर्ट की तुलना में अधिक सुरक्षित, स्मार्ट और अंतरराष्ट्रीय मानकों (Global Standards) के अनुरूप है। इस नई तकनीक से यात्रियों की पहचान सुरक्षा में जबरदस्त सुधार होगा और इमीग्रेशन प्रक्रिया पहले से कहीं गुना तेज़ और सुविधाजनक बन जाएगी। आने वाले सालों में यह पहल भारत के विदेशी यात्रा अनुभव को पूरी तरह बदलने वाली है।

क्या है e-Passport?

e-Passport दिखने में सामान्य पासपोर्ट जैसा ही होता है, लेकिन इसके पीछे के कवर में एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप लगी होती है। इस चिप में पासपोर्ट धारक की व्यक्तिगत और बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फिंगरप्रिंट्स, फेस रिकग्निशन डेटा तथा डिजिटल सिग्नेचर सुरक्षित रूप से संग्रहीत रहती है। यह चिप पासपोर्ट पर छपी जानकारी से पूरी तरह मेल खाती है, जिससे किसी प्रकार की धोखाधड़ी या फर्जीवाड़ा करना लगभग असंभव हो जाता है। पासपोर्ट के कवर पर एक गोल्डन इलेक्ट्रॉनिक सिंबल होता है, जिससे इसे एयरपोर्ट पर आसानी से पहचाना जा सकता है। चिप के माध्यम से स्कैनिंग और वेरिफिकेशन प्रक्रिया बेहद तेज़ हो जाती है, जिससे यात्रियों को लंबी कतारों से राहत मिलती है और समय की बड़ी बचत होती है।

कौन कर सकता है आवेदन?

  • हर भारतीय नागरिक जो सामान्य पासपोर्ट के लिए पात्र है, वह अब e-Passport के लिए भी आवेदन कर सकता है।
  • फिलहाल यह सुविधा देश के कुछ चुनिंदा Passport Seva Kendras (PSK) और Post Office Passport Seva Kendras (POPSK) पर उपलब्ध है।
  • आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके नज़दीकी पासपोर्ट केंद्र में e-Passport की सुविधा शुरू हो चुकी है या नहीं।
  • सरकार इस सेवा को धीरे-धीरे पूरे भारत में लागू करने की दिशा में काम कर रही है, ताकि नए और पुराने दोनों आवेदक इसका लाभ उठा सकें।

आवेदन प्रक्रिया

  • Passport Seva Portal पर रजिस्ट्रेशन करें।
  • ऑनलाइन फॉर्म भरें और आवश्यक शुल्क का भुगतान करें।
  • पासपोर्ट सेवा केंद्र पर अपॉइंटमेंट बुक करें।
  • अपॉइंटमेंट के दिन आपके फिंगरप्रिंट्स और फोटोग्राफ लिए जाएंगे।
  • इन सभी प्रक्रियाओं के बाद आपका e-Passport तैयार होकर आपके पते पर भेज दिया जाएगा।

e-Passport के लाभ

  • तेज़ इमीग्रेशन प्रक्रिया: चिप स्कैनिंग से वेरिफिकेशन सेकंडों में हो जाता है।
  • उच्च स्तर की सुरक्षा: पहचान चोरी (Identity Theft) और डेटा डुप्लीकेशन की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है।
  • ग्लोबल रिकग्निशन: e-Passport अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान को और मजबूत बनाता है।
  • स्मार्ट ट्रैवल अनुभव: यात्रियों के लिए अधिक सुरक्षित, तेज़ और परेशानी-मुक्त यात्रा सुनिश्चित करता है।

डिजिटल यात्रा में क्रांति

भारत सरकार e-Passport सेवा को जल्द ही सभी पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर केंद्रों में शुरू करने की योजना बना रही है। आने वाले सालों में e-Passport भारत के नागरिकों के लिए क्रांति लेकर आएगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय यात्रा न केवल आसान बल्कि और भी सुरक्षित बन जाएगी।

