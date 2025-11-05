भारत ने शुरू किया E-Passport, जानिए किसे मिलेगा लाभ, कैसे करें अप्लाई

e-Passport दिखने में सामान्य पासपोर्ट जैसा ही होता है, लेकिन इसके पीछे के कवर में एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप लगी होती है। इस चिप में पासपोर्ट धारक की व्यक्तिगत और बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फिंगरप्रिंट्स, फेस रिकग्निशन डेटा तथा डिजिटल सिग्नेचर सुरक्षित रूप से संग्रहीत रहती है। यह चिप पासपोर्ट पर छपी जानकारी से पूरी तरह मेल खाती है, जिससे किसी प्रकार की धोखाधड़ी या फर्जीवाड़ा करना लगभग असंभव हो जाता है। पासपोर्ट के कवर पर एक गोल्डन इलेक्ट्रॉनिक सिंबल होता है, जिससे इसे एयरपोर्ट पर आसानी से पहचाना जा सकता है। चिप के माध्यम से स्कैनिंग और वेरिफिकेशन प्रक्रिया बेहद तेज़ हो जाती है, जिससे यात्रियों को लंबी कतारों से राहत मिलती है और समय की बड़ी बचत होती है।