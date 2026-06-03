2 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सीमा विवाद पर भारत की नेपाल को दो टूक, कहा-ब्रिटेन की मध्यस्थता मंजूर नहीं, यह द्विपक्षीय मामला

India Nepal border issue भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद पर स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा है कि यह द्विपक्षीय मामला है और किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। ब्रिटेन की मध्यस्थता की मांग को भारत ने खारिज किया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jun 03, 2026

Randhir Jaiswal and Balen Shah

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह। (Photo- IANS)

India Nepal border dispute: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के कथित सीमा विवाद पर दिए बयान पर भारत ने मंगलवार को कहा कि यह मुद्दा द्विपक्षीय है। इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। दोनों देशों के बीच पहले से द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है। दरअसल, बालेन ने ब्रिटेन से मध्यस्थता की मांग की थी। उनका तर्क था कि विवाद की जड़ 1816 की सुगौली संधि है, जिसका ब्रिटेन पक्षकार था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर कहा कि 98% सीमा का सीमांकन हो चुका है। गंडक नदी के मार्ग में समय के साथ हुए बदलाव के कारण कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में समस्याएं पैदा हुई हैं। सीमापार अतिक्रमण और नो मैन्स लैंड पर कब्जे के कुछ मामले सामने आए हैं। इन क्षेत्रों का दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है।

क्या है पूरा मामला?

भारतीय विदेश मंत्रालय की यह प्रतिक्रिया रविवार को आई, जब नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने दावा किया कि भारत ने नेपाल की भूमि पर अतिक्रमण किया है। हालांकि उन्होंने इस दावे को लेकर किसी भी तरह के स्पष्ट भौगोलिक विवरण साझा नहीं किए कि यह कथित अतिक्रमण किन क्षेत्रों में हुआ है।

शाह ने यह बयान स्थानीय सांसदों के सवालों के जवाब में दिया, जिन्होंने भारत द्वारा लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी जैसे विवादित क्षेत्रों पर कथित नियंत्रण को लेकर सवाल उठाए थे। ये क्षेत्र लंबे समय से भारत और नेपाल के बीच विवाद का विषय रहे हैं, हालांकि इन पर वर्तमान में प्रभावी नियंत्रण भारत का है।

प्रधानमंत्री बालेन शाह ने कहा कि पद संभालने के बाद उन्हें यह जानकारी मिली कि केवल भारत ही नहीं, बल्कि नेपाल ने भी कुछ स्थानों पर भारतीय भूमि पर कथित रूप से अतिक्रमण किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को मिलकर इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए।

बालेन शाह ने यह भी बताया कि नेपाल ने सीमा विवाद को लेकर भारत के साथ-साथ चीन और यूनाइटेड किंगडम से भी राजनयिक बातचीत की है। उनके अनुसार, यह पहली बार है जब नेपाल ने सार्वजनिक रूप से ब्रिटेन की भूमिका का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि यह विवाद ऐतिहासिक है और इसकी जड़ें उस समय से जुड़ी हैं जब भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश शासन था, इसलिए इस मुद्दे में ब्रिटेन की भी भूमिका मानी जानी चाहिए।

जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तान को सुनाया

पाकिस्तान और यूरोपीय संघ के संयुक्त बयान में जम्मू-कश्मीर का जिक्र करने पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर ऐसी टिप्पणियां पूरी तरह अनुचित हैं। उन्हें सिरे से खारिज किया जाता है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न हिस्से हैं।

धरती के चार पहाड़ों में हैं एलियंस के गुप्त अड्डे? पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी का बड़ा दावा

ये भी पढ़ें
four mountain alien bases claim sparks new ufo debate.

खबर शेयर करें:

Published on:

03 Jun 2026 03:16 am

Hindi News / National News / सीमा विवाद पर भारत की नेपाल को दो टूक, कहा-ब्रिटेन की मध्यस्थता मंजूर नहीं, यह द्विपक्षीय मामला

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

देशभर में बदलेगा मौसम: 4 जून को केरल पहुंचेगा मानसून, 3 से 8 जून तक कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

Kerala monsoon update
राष्ट्रीय

विचाराधीन कैदियों के कारण भरी पड़ी हैं देश की जेलें, 73% को कोर्ट फैसलों का इंतजार

JAIL
राष्ट्रीय

ड्रग तस्करी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, इस आधार पर आरोपी की जमानत याचिका की खारिज

Supreme Court
राष्ट्रीय

कोलकाता के कॉलेज में मिले दीमक लगे नोट, भाजपा विधायक सजल घोष का TMC पर तीखा हमला

Termite damaged cash found in Kolkata college
राष्ट्रीय

कर्नाटक में नई कांग्रेस सरकार का आगाज, डीके शिवकुमार आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ

dk shivakumar to take oath as karnataka cm today.
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.