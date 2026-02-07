शिया मस्जिद ब्लास्ट का पाकिस्तान ने भारत पर फोड़ा ठीकरा, विदेश मंत्रालय ने दिया करारा जवाब

पाकिस्तान द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम पड़ोसी देश में हुए मस्जिद बम धमाके की निंदा करते हैं और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। भारत इस हमले में अपनी किसी भी तरह की संलिप्तता के आरोपों को पूरी तरह खारिज करता है। पाकिस्तान को दूसरों पर दोष मढ़ने के बजाय अपनी घरेलू समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।