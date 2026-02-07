7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

शिया मस्जिद ब्लास्ट का पाकिस्तान ने भारत पर फोड़ा ठीकरा, विदेश मंत्रालय ने दिया करारा जवाब

पाकिस्तान द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम पड़ोसी देश में हुए मस्जिद बम धमाके की निंदा करते हैं और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Feb 07, 2026

Islamabad Shia mosque blast, Khadijatul Kubra mosque attack, Pakistan suicide bombing, India rejects Pakistan allegations,

भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को किया खारिज (Photo-X)

Islamabad Shia mosque blast: पाकिस्तान में इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के दौरान हुए आत्मघाती हमले को लेकर भारत पर लगे आरोपों को भारत ने खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने पड़ोसी देश द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद और निरर्थक बताया है। MEA ने कहा कि इस तरह के आरोप लगाकर पाकिस्तान अपनी आंतरिक समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है।

क्या बोले MEA प्रवक्ता रणधीर जायसवाल?

पाकिस्तान द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम पड़ोसी देश में हुए मस्जिद बम धमाके की निंदा करते हैं और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। भारत इस हमले में अपनी किसी भी तरह की संलिप्तता के आरोपों को पूरी तरह खारिज करता है। पाकिस्तान को दूसरों पर दोष मढ़ने के बजाय अपनी घरेलू समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।

भारत ने लगाया आरोप

बता दें कि भारत का यह बयान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद आया है। मंत्री आसिफ ने बिना किसी सबूत के भारत और अफगानिस्तान को हमले से जोड़ने की कोशिश की थी। सोशल मीडिया पोस्ट में आसिफ ने दावा किया कि हमलावर अफगानिस्तान आता-जाता रहा है और इसमें भारत-अफगान गठजोड़ की भूमिका है।

पैसों के लिए हमले करते हैं आतंकी- मंत्री चौधरी

वहीं पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के राज्य मंत्री तल्लाल चौधरी ने कहा कि हमलावर अफगान नागरिक नहीं था, लेकिन फॉरेंसिक जांच में उसके अफगानिस्तान आने-जाने के संकेत मिले हैं। उन्होंने कहा, “ये आतंकी धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि पैसों के लिए हमले कर रहे हैं।”

31 लोगों की हुई मौत

बता दें कि इस हमले में अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 169 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं, इस हमले की पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने कड़ी निंदा की है। ईरान, अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों ने भी घटना की आलोचना की है।

ये भी पढ़ें

हम सबसे ज्यादा पावरफुल हैं…ट्रंप के पोस्ट ने मचाई खलबली; भारत-पाक सैन्य संघर्ष का फिर लिया क्रेडिट
विदेश
Donald Trump, Trump Truth Social post, Trump claims credit for stopping wars, India Pakistan conflict, Iran Israel war,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Feb 2026 07:25 am

Hindi News / National News / शिया मस्जिद ब्लास्ट का पाकिस्तान ने भारत पर फोड़ा ठीकरा, विदेश मंत्रालय ने दिया करारा जवाब

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.