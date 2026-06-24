UNSC: भारत ने UN प्लेटफार्म का राजनीतिकरण करने के लिए पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया

UNSC India Pakistan Conflict on Kashmir : भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए आपत्ति जताई है और इस्लामाबाद पर सह-अध्यक्ष के रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करके मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने सुरक्षा परिषद की एक अनौपचारिक बैठक में पाकिस्तान की आलोचना की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मंच के सह-अध्यक्ष के रूप में उसकी भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा, 'जम्मू और कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है।'