Pune Murder Mystery: बर्थडे से पहले फूल दिया, डांस किया, लेकिन पुणे की सिया तो केतन अग्रवाल को मौत की खाई तक ले गई.. दिलाई राजा रघुवंशी केस की याद

Lohagad Fort Murder Case: इंदौर का राजा रघुवंशी हत्याकांड तो आपको याद ही होगा, जिसकी मेघालय में हनीमून के दौरान हत्या कर दी गई थी। कुछ इसी तरह की वारदात पुणे में हुई है, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। मामले में जैसे-जैसे कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ रही है, वैसे ही इसको लेकर तरह-तरह के खुलासे भी हो रहे हैं। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि केतन अग्रवाल ने अपनी मंगेतर सिया को उसके जन्मदिन से पहले शानदार सरप्राइज दिया था। वायरल वीडिया में कार में बैठे केतन अग्रवाल ने सिया की आंखें अपने हाथ से बंद कर से एक खूबसूरत फूल उसे देता है। उस वक्त चेहरे के हावभाव देखकर अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है कि सिया के शातिर दिमाग में मर्डर की खौफनाक स्क्रिप्ट चल रही थी।