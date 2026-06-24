कोलकाता में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरी; 5 की मौत और 40 लोग मलबे में फंसे

कोलकाता के ताराताला इलाके में ट्रांसपोर्ट डिपो पर बन रहे गोदाम की छत गिरने से अफरा-तफरी मच गई। हादसे के समय वहां कई मजदूर काम कर रहे थे। अचानक लोहे के भारी स्ट्रक्चर और कंक्रीट के स्लैब गिरने से 40 मजदूर मलबे में दब गए। घटना की जानकारी मिलते ही फायर सर्विस की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। चश्मदीदों के मुताबिक, गोदाम का एक हिस्सा अचानक गिरा, जिसके बाद आसपास मौजूद लोग फंसे हुए लोगों को निकालने में जुट गए।