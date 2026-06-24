Bharat Tiwari Case: ‘पटना से आदेश के बाद ही एनकाउंटर हुआ’, प्रशांत किशोर ने CM सम्राट चौधरी को दिया अल्टीमेटम

उन्होंने पूरे मामले को बिहार पुलिस की संवेदनशीलता की कमी का उदाहरण बताया। किशोर ने युवाओं और आम नागरिकों से अपील की कि वे इस मुद्दे पर आवाज उठाएं ताकि ऐसे एनकाउंटर भविष्य में न दोहराए जाएं।जन सुराज नेता ने भरत तिवारी परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया।