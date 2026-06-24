India-Iran Oil Trade : भारत को ईरान से मिलने लगा तेल, पेट्रोल पंपों पर कम होंगी कतारें, क्या भारतीय रिफाइनरियां तेल सप्लाई रोक कर रखेंगी ?

India to Import Oil from Iran : अमेरिका और ईरान में जंग खत्म होने के समझौते के बाद भारतीय नागरिकों के लिए यह खुशखबरी है कि भारत को ईरान से तेल मिलने लगा है और अब पेट्रोल पंपों पर कतारें कम हो जाएंगी। मीडिया रिपोटर्स के अनुसार अमेरिका की ओर से दी गई 60 दिन के प्रतिबंधों में छूट भारत के लिए एक अवसर दे रही हैं, जो कभी ईरानी कच्चे तेल का एक प्रमुख खरीदार था, लेकिन तेल शोधक कंपनियों को चीन सहित कई बिंदुओं पर विचार करना होगा। अमेरिका की ओर से ईरान को प्रतिबंधों में ढील से भारत को एक अवसर मिला है, जो कभी ईरानी कच्चे तेल का एक प्रमुख खरीदार था। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी ने भारतीय रिफाइनरों सहित अंतरराष्ट्रीय तेल कंपनियों और व्यापारिक घरानों से संपर्क करना शुरू कर दिया है ताकि वाणिज्यिक और व्यापारिक संबंधों को फिर से शुरू करने के लिए बैठकें और फोन कॉल किए जा सकें।