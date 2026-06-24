‘उनकी घटिया मानसिकता है, उन्होंने हमेशा भारत को कमजोर करने की कोशिश की’, राहुल गांधी पर बरसे BJP सांसद संजय भाटिया

BJP MP Sanjay Bhatia: भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान ने पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल विमानों को मार गिराने का दावा किया था। भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के एक आधिकारिक दस्तावेज ने पाकिस्तान के प्रोपेगैंडा की पोल खोल दी है। सेना आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि फ्रांस से खरीदे गए सभी 36 राफेल विमान पूरी तरह सुरक्षित है। उस समय कांग्रेस ने पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए भारत सरकार पर हमला बोला था। इस अब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है।