War casualties: गाजा में 10 लाख लोगों को होना पड़ेगा माइग्रेट, दुनिया में युद्ध से तनावग्रस्त और बीमारों की संख्या में भी हुई बढ़ोतरी

War and Conflict Displacement: सूडान, सीरिया, म्यांमार, सहेल और गाजा में संघर्ष के चलते बहुत बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है। इनमें से अधिकांश लोग अपने ही देशों में विस्थापित हुए हैं। हालांकि बड़ी संख्या में लोग शरणार्थी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी पार करते हैं। नॉरवेजियन रिफ्यूजी काउंसिल वेबसाइट ने ने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि वर्ष 2024 के अंत तक दुनिया भर में संघर्ष, हिंसा, उत्पीड़न और मानवाधिकार उल्लंघन के कारण 124 मिलियन लोग जबरन विस्थापित हुए थे। यह आंकड़ा अपने आप में एक बहुत रिकॉर्ड है।