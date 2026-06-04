पीएम मोदी का बड़ा कदम, अमेरिका की परवाह किए बिना वेनेजुएला से मिला लिया हाथ,जानिए इसके मायने

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज । (फोटो: X/ @DDNewslive)
Bilateral Cooperation : वैश्विक पटल पर भारत अपनी द्विपक्षीय सहयोग की नीति को एक नए स्तर पर ले जा रहा है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच हुई महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने पर गहन चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों देशों की यह जुगलबंदी वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक बड़ा बदलाव ला सकती है।
इस चर्चा का सबसे मुख्य केंद्र बिंदु भारत की ऊर्जा सुरक्षा रहा। राजनयिक गलियारों से आई जानकारी के मुताबिक, वेनेजुएला इस महीने भारत के लिए कच्चे तेल का 'तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता' बन कर उभरा है। भारतीय रिफाइनरियों के लिए वेनेजुएला का भारी कच्चा तेल हमेशा से बेहद अनुकूल रहा है। अब दोनों देश इस तेल साझेदारी को केवल खरीदार और विक्रेता के रिश्ते से आगे बढ़ा कर एक लॉन्ग-टर्म पार्टनरशिप में बदलने की तैयारी कर रहे हैं।
भारतीय कंपनियों के लिए वेनेजुएला में सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र ही नहीं, बल्कि कई अन्य सेक्टर्स में भी बड़े मौके बन रहे हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार, वेनेजुएला एक बेहद संसाधन संपन्न देश है और अब वह विकास की पटरी पर लौट रहा है। आगामी समय में दोनों देश इन क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे और भारतीय दवाओं और जेनेरिक मेडिसिन के लिए वेनेजुएला एक बड़ा बाजार बनेगा। भारतीय ऑटोमोबाइल और खेती की मशीनों की मांग वहां तेजी से बढ़ रही है। दोनों देशों के विशेषज्ञ पशुपालन और खनन क्षेत्रों में नई तकनीकों का आदान-प्रदान करेंगे।
इस मुलाकात के दौरान दोनों प्रतिनिधिमंडलों के बीच गजब का सौहार्द देखने को मिला। वेनेजुएला की तरफ से यह खुलकर स्वीकार किया गया कि भारत एक ऐसा सच्चा दोस्त है, जो अच्छे और बुरे दोनों ही दौर में वेनेजुएला के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। वेनेजुएला अब भारत को अपने सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद वैश्विक साझेदार के रूप में देखता है, जो कई सालों तक उसके तेल का एक बड़ा खरीदार बना रहेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेल्सी रोड्रिगेज ने इस बातचीत में सिर्फ व्यापार ही नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील और गरीब देशों) के हितों की रक्षा करने और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उनकी आवाज को मजबूती से उठाने का संकल्प लिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर इस बैठक की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की बारीकी से समीक्षा की गई है।
आने वाले हफ्तों में भारतीय तेल कंपनियों और वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों का एक विशेष दल वेनेजुएला का दौरा कर सकता है, ताकि कच्चे तेल के नए करारों और भुगतान प्रणालियों को अंतिम रूप दिया जा सके। भारत और वेनेजुएला का यह बढ़ता करीब आना वैश्विक कूटनीति के लिहाज से काफी अहम है। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों और ढील के बीच भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति पर आगे बढ़ रहा है।
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