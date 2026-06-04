पीएम मोदी का बड़ा कदम, अमेरिका की परवाह किए बिना वेनेजुएला से मिला लिया हाथ,जानिए इसके मायने

भारतीय कंपनियों के लिए वेनेजुएला में सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र ही नहीं, बल्कि कई अन्य सेक्टर्स में भी बड़े मौके बन रहे हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार, वेनेजुएला एक बेहद संसाधन संपन्न देश है और अब वह विकास की पटरी पर लौट रहा है। आगामी समय में दोनों देश इन क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे और भारतीय दवाओं और जेनेरिक मेडिसिन के लिए वेनेजुएला एक बड़ा बाजार बनेगा। भारतीय ऑटोमोबाइल और खेती की मशीनों की मांग वहां तेजी से बढ़ रही है। दोनों देशों के विशेषज्ञ पशुपालन और खनन क्षेत्रों में नई तकनीकों का आदान-प्रदान करेंगे।