दिल्ली में अचानक छाया अंधेरा, तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

इससे पहले भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने गुरुवार को केरल में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन की आधिकारिक घोषणा की है। इसके साथ ही चार महीने के वर्षा ऋतु की शुरुआत हो गई है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है, लेकिन इस साल 4 जून को आया है, जो तीन दिन देरी है। मानसून ने लक्षद्वीप द्वीप समूह, केरल और माहे को सफलतापूर्वक ढक लिया है। यह दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्वी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ गया है।