दिल्ली में अचानक छाया अंधेरा, तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

Delhi rain
Delhi NCR Weather: मानसून की गुरुवार को केरल में एंट्री हो गई है और झमाझम बारिश शुरू हो गई है। इसके साथ ही नई दिल्ली सहित कई राज्यों में अचानक मौसम बदल गया है। दोपहर बाद दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ घने बादल छा गए। दिन में ही अंधेरा छा गया। इसके साथ ही झमाझम बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। गर्मी से झूल रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है।
नोएडा में दोपहर को आसमान पूरी तरह काला हो गया। दिन में ही अंधेरा छा गया। सड़कों पर गाड़ियों के हेडलाइट जलाने पड़े। आईएमडी ने अगले कुछ घंटों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज और तेज हवाओं की आशंका जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम कार्यालय ने कहा है कि इस अवधि के दौरान 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 70 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।
आईएमडी ने गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुरुवार को कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलती दिखी। आईएमडी ने भविष्यवाणी की है कि शहर में 6 जून तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।
मौसम विभाग ने दिल्ली में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने आंधी-तूफान की संभावना जताई है। इसके साथ ही निवासियों को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह दी। अधिकारियों ने बताया कि आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ चेतावनी साझा कर दी गई है।
इससे पहले भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने गुरुवार को केरल में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन की आधिकारिक घोषणा की है। इसके साथ ही चार महीने के वर्षा ऋतु की शुरुआत हो गई है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है, लेकिन इस साल 4 जून को आया है, जो तीन दिन देरी है। मानसून ने लक्षद्वीप द्वीप समूह, केरल और माहे को सफलतापूर्वक ढक लिया है। यह दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्वी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ गया है।
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