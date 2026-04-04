पश्चिमी विक्षोभ के कारण इन राज्यों में होगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

IMD Rain Alert: अप्रैल की शुरुआत बारिश और ओले के साथ हुई है। इससे लोगों गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में दो दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (पश्चिमी विक्षोभ) असर डालने वाले हैं, जिससे अप्रैल सामान्य से थोड़ा ठंडा रहेगा। इन दोनों सिस्टम के कारण कई राज्यों में व्यापक बादल छाए रहेंगे।