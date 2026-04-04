खान सर ने महिलाओं के कपड़ों पर दिया विवादित बयान, अभिनेता शार्दुल पंडित ने बोला हमला, कहा- सीता मां का अपहरण क्यों हुआ

दरअसल खान सर का एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए शार्दुल ने आरोप लगाया है कि खान सर हमारी संस्कृति क्यों खराब कर रहे हैं। दरअसल खान सर एक पुराने वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय महिलाओं खूबसूरत हैं इसलिए उन्हें कभी अंग दिखाने की जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन वहीं अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो उन्हें अपना अंग दिखाने की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो खूबसूरत नहीं होती हैं।