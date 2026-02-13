किसानों के लिए खुशखबरी! मोदी सरकार ने खोला गेहूं और चीनी के निर्यात का रास्ता

चीनी निर्यात के मामले में पहले 14 नवंबर 2025 को 15 लाख टन की अनुमति दी गई थी, लेकिन 31 जनवरी 2026 तक केवल 1.97 लाख टन निर्यात हुआ और 2.72 लाख टन अनुबंधित हैं। अतिरिक्त 5 लाख टन कोटा केवल इच्छुक मिलों को प्रो-राटा आधार पर मिलेगा। शर्तें सख्त हैं: कोटे का कम से कम 70% 30 जून 2026 तक निर्यात करना होगा, सहमति 15 दिनों में देनी होगी और ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। यह कदम मिलों को राहत देगा, बाजार में तरलता बढ़ाएगा और पीक सीजन में डिस्ट्रेस सेल रोकेगा, जिससे घरेलू चीनी कीमतें स्थिर रहेंगी और गन्ना किसानों को फायदा होगा।