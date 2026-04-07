श्रीलंका को भारत करेगा पेट्रोल-डीजल की सप्लाई, युद्ध के बीच दोनों देशों ने कर दिया बड़ा ऐलान

दिसानायके ने यह भी बताया कि देश की एनर्जी जरूरतें पूरी करने के लिए कई देशों से बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि उनकी भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से बात हुई है। भारत, श्रीलंका को पेट्रोल-डीजल देने के लिए तैयार हो गया है। साथ ही, गैस, कोयला और खाद के लिए रूस से भी बातचीत शुरू हो गई है। अच्छी बात यह है कि श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार अब लगभग 7 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। सेंट्रल बैंक ने बाजार से 700 मिलियन डॉलर भी खरीदे हैं, जिससे स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है।