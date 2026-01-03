देशभर में दिखा 2026 का पहला सुपरमून, सामान्य से 14 गुना बड़ा और 30 प्रतिशत चमकीला नजर आया चांद

खगोल विज्ञान के अनुसार चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार कक्षा में घूमता है, जिस कारण वह कभी पृथ्वी के नज़दीक और कभी दूर होता है। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी लगभग 3.84 लाख किलोमीटर है। इसकी सबसे नज़दीकी दूरी करीब 3.56 लाख किलोमीटर, जबकि सबसे दूर की दूरी लगभग 4.07 लाख किलोमीटर होती है। जब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3.56 लाख किलोमीटर की दूरी पर होता है, तो इसे सुपरमून कहा जाता है। इस दौरान चंद्रमा सामान्य पूर्णिमा की तुलना में करीब 14 प्रतिशत बड़ा और लगभग 30 प्रतिशत अधिक चमकीला दिखाई देता है।