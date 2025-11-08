कुपवाड़ा में सुरक्षाबलों का ऑपरेशन पिंपल जारी, दो आतंकी ढेर

जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया है। भारतीय सेना की चिनार कोर ने कहा कि 7 नवंबर को पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर की तरफ से घुसपैठ की जानकारी मिली थी। इसके बाद कुपवाड़ा इलाके में ऑपरेशन पिंपल चलाया गया। सर्च अभियान के दौरान सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और उन्हें चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी गोलीबारी में दो आतंकी मारे गए। इलाके में सर्च अभियान जारी है।