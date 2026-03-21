LPG पर गुड न्यूज! जंग के बीच होर्मुज स्ट्रेट पार करेंगे भारत के दो बड़े LPG टैंकर

पिछले कुछ दिनों से होर्मुज स्ट्रेट में सन्नाटा पसरा हुआ था। युद्ध के खतरे को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों ने इस रास्ते से अपने जहाज भेजने बंद कर दिए थे। आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में इस रास्ते से एक भी कच्चा तेल (Crude Oil) ले जाने वाला टैंकर नहीं गुजरा है। ऐसे में भारतीय टैंकरों— 'पाइन गैस' (Pine Gas) और 'जग वसंत' (Jag Vasant) का आगे बढ़ना एक साहसिक कदम माना जा रहा है। ये दोनों जहाज वर्तमान में यूएई के शारजाह के पास लंगर डाले हुए हैं और सिग्नल मिलते ही आगे बढ़ेंगे।