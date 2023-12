Indian Navy Day 2023: भारतीय नौसेना दिवस आज, क्या है ट्राइडेंट ऑपरेशन का इतिहास और महत्व?

Indian Navy Operation Trident: बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराने के लिए भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ा था। आज के दिन 1971 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को बमबारी करके तबाह कर दिया था। इस हमले में सैकड़ों पाकिस्तानी जवान भी मारे गए।

Know the Indian Navy today history and it's significant: भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस भारतीयों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है और वे इसे बड़े गर्व और वीरता के साथ मनाते हैं। महत्वपूर्ण दिन मनाने की तैयारी वास्तविक तिथि से बहुत पहले शुरू हो जाती है। भारतीय नौसेना इस दिन गर्व से अपनी ताकत और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करती है। आज के दिन भारतीय नौसेना "ऑपरेशन ट्राइडेंट" के जश्न के रूप में मनाती है। वर्ष 1971 में आज के ही दिन भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान कराची हार्बर में भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन शुरू किया था। यही वजह है कि नौसेना इस दिन को भव्यता के साथ मनाती है। आइए, हम यहां भारतीय नौसेना दिवस का इतिहास, महत्व और अन्य महत्वपूर्ण विवरण के बारे में बताते हैं।