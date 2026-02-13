13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

दुनिया में मजबूत हुआ भारतीय Passport, अब और देशों में मिलेगी वीज़ा-फ्री एंट्री

अब भारतीय पासपोर्ट धारक 56 देशों में वीज़ा-फ्री या वीज़ा-ऑन-अराइवल सुविधा पा सकते हैं। Henley Passport Index में भारत 10 स्थान की छलांग लगाकर 75वें पायदान पर पहुंच गया है।

भारत

image

Devika Chatraj

Feb 13, 2026

पासपोर्ट रैंकिंग में बदलाव (AI Image)

दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट्स (Passport) की सूची जारी करने वाले Henley & Partners द्वारा प्रकाशित Henley Passport Index में भारतीय पासपोर्ट ने इस बार 10 पायदान की बड़ी छलांग लगाई है। अब भारतीय पासपोर्ट 75वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पिछले साल यह 85वें स्थान पर था। इससे भारतीय नागरिकों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा अब पहले की तुलना में अधिक आसान और सुविधाजनक होगी।

56 देशों में वीजा-फ्री एंट्री

ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, भारतीय पासपोर्ट धारक अब 56 देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकते हैं। इन देशों में या तो वीजा-फ्री एंट्री मिलती है, या आगमन पर वीजा (Visa-on-Arrival) की सुविधा उपलब्ध है। यह बदलाव भारतीय पर्यटकों, छात्रों, बिजनेस ट्रैवलर्स और निवेशकों के लिए लाभकारी साबित होगा। इससे यात्रा की योजना बनाना आसान होगा और वीजा प्रक्रिया में लगने वाला समय व खर्च भी कम होगा।

कैसे तय होती है पासपोर्ट की रैंकिंग?

Henley Passport Index पासपोर्ट की ताकत को इस आधार पर मापता है कि उसके धारक कितने देशों में बिना वीजा प्रवेश कर सकते हैं। रैंक जितनी ऊंची होगी, उस देश के नागरिकों की वैश्विक यात्रा स्वतंत्रता उतनी अधिक मानी जाती है। यानी बेहतर रैंक का सीधा मतलब है अधिक अंतरराष्ट्रीय पहुंच और बेहतर वैश्विक गतिशीलता।

2006 में थी अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग

हालांकि इस साल का सुधार बेहद सकारात्मक है, लेकिन भारतीय पासपोर्ट अभी भी अपनी ऐतिहासिक सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग तक नहीं पहुंच पाया है। भारत की अब तक की सबसे बेहतर रैंकिंग 2006 में 71वीं रही थी। बीते कुछ सालों में भारत की स्थिति में उतार-चढ़ाव देखा गया।

  • 2024 में 80वां स्थान
  • उसके बाद 85वां स्थान

ऐसे में 75वें स्थान तक की यह वापसी भारतीय पासपोर्ट की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट कौन से हैं?

  • सिंगापुर
  • जापान और दक्षिण कोरिया
  • स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात
  • फ्रांस
  • जर्मनी
  • इटली
  • स्पेन
  • स्विट्ज़रलैंड
  • ऑस्ट्रिया
  • ग्रीस
  • माल्टा
  • पुर्तगाल

Published on:

13 Feb 2026 09:39 am

