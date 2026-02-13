दुनिया में मजबूत हुआ भारतीय Passport, अब और देशों में मिलेगी वीज़ा-फ्री एंट्री

ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, भारतीय पासपोर्ट धारक अब 56 देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकते हैं। इन देशों में या तो वीजा-फ्री एंट्री मिलती है, या आगमन पर वीजा (Visa-on-Arrival) की सुविधा उपलब्ध है। यह बदलाव भारतीय पर्यटकों, छात्रों, बिजनेस ट्रैवलर्स और निवेशकों के लिए लाभकारी साबित होगा। इससे यात्रा की योजना बनाना आसान होगा और वीजा प्रक्रिया में लगने वाला समय व खर्च भी कम होगा।