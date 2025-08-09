9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

खुशखबरी! त्योहारी सीजन में रेलवे का बड़ा तोहफा: रिटर्न टिकट पर 20% की छूट

Indian Railways festive season ticket discount: रेल मंत्रालय ने 13 अक्टूबर से 1 दिसंबर 2025 के बीच सफर करने वाले यात्रियों को रिटर्न टिकट पर 20% की छूट देने की घोषणा की है।

भारत

MI Zahir

Aug 09, 2025

Indian Railways festive season ticket discount
रेलवे ने त्योहारी सीजन में रिटर्न टिकट पर छूट दी है, यात्रियों की भीड़। (फोटो: IANS.)

Indian Railways festive season ticket discount: रेलवे ने त्योहारी सीजन के मददेनजर यात्रियों के लिए एक राहत भरी योजना की घोषणा की है। अगर कोई यात्री 13 से 26 अक्टूबर के बीच यात्रा करता है और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच उसी ट्रेन और मार्ग से वापसी टिकट (return ticket discount Indian Railways) बुक करता है, तो उसे रेल किराये में 20% की छूट (Indian Railways festive season discount)मिलेगी। यह छूट केवल उन टिकटों पर लागू होगी, जो 14 अगस्त 2025 से बुक किए जाएंगे। हालांकि, यह स्कीम राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी फ्लैक्सी किराया ट्रेनों पर लागू नहीं होगी और केवल कन्फर्म टिकट वालों को मिलेगी। इस तरह यह पर्यटन के लिए भी सुनहरा मौका है। रेल मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, छूट सिर्फ उन्हीं रेल यात्रियों (Indian Railways October November offer) को मिलेगी, जिन्होंने दोनों तरफ कन्फर्म टिकट बुक करवाए हों और यात्री विवरण दोनों यात्राओं के लिए एक जैसे हों।

ये भी पढ़ें

राखी पर मातम में बदलीं खुशियां, मूसलाधार बारिश से गिरी घर की दीवार, 7 लोगों की दर्दनाक मौत
राष्ट्रीय
Delhi wall collapse accident

केवल मूल किराये पर छूट मिलेगी

वापसी टिकट पर मिलने वाली छूट केवल मूल किराये पर मिलेगी और योजना के अंतर्गत बुक किए गए टिकट रिफंड योग्य नहीं होंगे। साथ ही, आगे और वापसी यात्रा समान क्लास और स्टेशन जोड़ी (origin-destination pair) के लिए ही मान्य होगी।

रेल मंत्रालय का "स्मार्ट मूव"

यात्रियों ने इस योजना का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर लोग इसे रेल मंत्रालय का "स्मार्ट मूव" बता रहे हैं, जिससे पहले से ही यात्रा योजना बनाने वालों को लाभ होगा। वहीं कुछ यात्रियों का कहना है कि ये सुविधा अगर फ्लेक्सी फेयर ट्रेनों में भी मिलती तो और बेहतर होता।

फीडबैक के बाद अन्य सीज़न या रूट्स पर भी लागू होगा

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, इस योजना का फीडबैक देखने के बाद इसे अन्य सीज़न या रूट्स पर भी लागू किया जा सकता है। साथ ही, यदि रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो भविष्य में ऐसी छूट राजधानी और शताब्दी ट्रेनों तक भी विस्तार पा सकती है।

रैवेन्यू मैनेजमेंट स्ट्रेटजी मजबूत होगी

इस योजना से रेलवे को दोहरा फायदा हो सकता है। एक ओर खाली सीटों की भरपाई होगी, दूसरी ओर यात्रियों को ऑफ-सीजन में ट्रेनों की कम बुकिंग से राहत मिलेगी। इससे रेलवे की रैवेन्यू मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को भी मजबूती मिलेगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

indian railway

Railway news

tourism

Updated on:

09 Aug 2025 06:38 pm

Published on:

09 Aug 2025 06:03 pm

Hindi News / National News / खुशखबरी! त्योहारी सीजन में रेलवे का बड़ा तोहफा: रिटर्न टिकट पर 20% की छूट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.