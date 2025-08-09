खुशखबरी! त्योहारी सीजन में रेलवे का बड़ा तोहफा: रिटर्न टिकट पर 20% की छूट

Indian Railways festive season ticket discount: रेलवे ने त्योहारी सीजन के मददेनजर यात्रियों के लिए एक राहत भरी योजना की घोषणा की है। अगर कोई यात्री 13 से 26 अक्टूबर के बीच यात्रा करता है और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच उसी ट्रेन और मार्ग से वापसी टिकट (return ticket discount Indian Railways) बुक करता है, तो उसे रेल किराये में 20% की छूट (Indian Railways festive season discount)मिलेगी। यह छूट केवल उन टिकटों पर लागू होगी, जो 14 अगस्त 2025 से बुक किए जाएंगे। हालांकि, यह स्कीम राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी फ्लैक्सी किराया ट्रेनों पर लागू नहीं होगी और केवल कन्फर्म टिकट वालों को मिलेगी। इस तरह यह पर्यटन के लिए भी सुनहरा मौका है। रेल मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, छूट सिर्फ उन्हीं रेल यात्रियों (Indian Railways October November offer) को मिलेगी, जिन्होंने दोनों तरफ कन्फर्म टिकट बुक करवाए हों और यात्री विवरण दोनों यात्राओं के लिए एक जैसे हों।