अमेरिका में भारतीय छात्रों की संख्या में गिरावट, सख्त वीजा नियम बनी बड़ी वजह

Indian students in US Decline: संसद में सरकार ने जानकारी दी है कि अमेरिका में पढ़ने जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में बीते एक साल में करीब 7% की गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम (SEVIS) के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2025 में भारतीय छात्रों की संख्या 3,78,787 थी, जो कि फरवरी 2026 में 6.9 प्रतिशत की कमी के साथ 3,52,644 रह गई। यह गिरावट प्राइमरी एजुकेशन से लेकर पीएचडी तक के सभी कार्यक्रमों में देखी गई है।