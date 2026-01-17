ईरान में सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीयों की वापसी, MEA ने जारी की एडवाइजरी

Indians return from Iran: ईरान में गहराते सुरक्षा संकट और व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी शुरू हो गई है। शुक्रवार देर रात ईरान से लौटे भारतीयों का एक बड़ा दल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा। महीनों से तनाव और अनिश्चितता के बीच रह रहे इन नागरिकों और उनके परिजनों के चेहरों पर घर वापसी की राहत साफ झलक रही थी। हवाई अड्डे पर मौजूद लोगों ने भारत सरकार और तेहरान स्थित भारतीय दूतावास के सक्रिय समन्वय की सराहना करते हुए कहा कि कठिन समय में दूतावास की त्वरित कार्रवाई ने उन्हें सुरक्षित निकालने में बड़ी भूमिका निभाई।