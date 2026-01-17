17 जनवरी 2026,

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

राष्ट्रीय

ईरान में सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीयों की वापसी, MEA ने जारी की एडवाइजरी

बढ़ते तनाव और प्रदर्शनों के बीच ईरान से भारतीयों की वापसी। विदेश मंत्रालय ने सुरक्षा को लेकर नई एडवाइजरी जारी की।








Satya Brat Tripathi

Jan 17, 2026

Indian nationals returns from Iran

ईरान से लौटे स्वदेश लौटे भारतीय नागरिक (Photo/ANI)

Indians return from Iran: ईरान में गहराते सुरक्षा संकट और व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी शुरू हो गई है। शुक्रवार देर रात ईरान से लौटे भारतीयों का एक बड़ा दल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा। महीनों से तनाव और अनिश्चितता के बीच रह रहे इन नागरिकों और उनके परिजनों के चेहरों पर घर वापसी की राहत साफ झलक रही थी। हवाई अड्डे पर मौजूद लोगों ने भारत सरकार और तेहरान स्थित भारतीय दूतावास के सक्रिय समन्वय की सराहना करते हुए कहा कि कठिन समय में दूतावास की त्वरित कार्रवाई ने उन्हें सुरक्षित निकालने में बड़ी भूमिका निभाई।

खराब होते हालात और जमीनी चुनौतियां

ईरान से लौटे नागरिकों ने वहां के डरावने मंजर को साझा करते हुए बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में स्थिति काफी अनियंत्रित हो गई थी। प्रदर्शनों के कारण न केवल सड़कों पर आवाजाही मुश्किल हो गई, बल्कि कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी गईं। संचार के साधन ठप होने से लोग अपने परिवारों से संपर्क नहीं कर पा रहे थे, जिससे असुरक्षा की भावना और बढ़ गई थी। कई छात्रों और कामगारों ने बताया कि बाहर निकलने पर उन्हें प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच होने वाले टकराव का सामना करना पड़ रहा था।

भारत सरकार की एडवाइजरी

ईरान में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ईरान में रह रहे भारतीय नागरिक उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ानों का उपयोग कर जल्द से जल्द स्वदेश लौटे। इसके साथ ही, अन्य भारतीयों को अगली सूचना तक ईरान की किसी भी यात्रा से बचने की सख्त सलाह दी गई है।

उल्लेखनीय है कि 28 दिसंबर को तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन देशभर में फैल गए। ईरानी रियाल में रिकॉर्ड गिरावट, जल संकट, बिजली कटौती, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को इन प्रदर्शनों के प्रमुख कारणों के रूप में देखा जा रहा है।

Updated on:

17 Jan 2026 06:09 am

Published on:

17 Jan 2026 05:57 am

Hindi News / National News / ईरान में सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीयों की वापसी, MEA ने जारी की एडवाइजरी

