IndiGo की 1 हजार से ज्यादा उड़ानें रद्द, DGCA की सख्ती के बाद एयरलाइंस ने मांगी माफी

IndiGo की 1 हजार से ज्यादा उड़ानें रद्द (X-Indigo)
Indigo Flight Delay: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (Indigo Airline) में परिचालन संकट गुरुवार को भी जारी रहा। स्थिति इतनी बिगड़ी कि एयरलाइन को पूरे देश में 1000 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। इससे हजारों यात्रियों को लंबी कतारों, घंटों इंतजार और अनिश्चितता का सामना करना पड़ा।
DGCA की बढ़ती सख्ती और अव्यवस्था के बीच इंडिगो ने औपचारिक बयान जारी करते हुए मौजूदा हालात पर खेद जताया और जल्द संचालन सामान्य करने का भरोसा दिया। एयरलाइन ने कहा “पिछले दो दिनों में इंडिगो के नेटवर्क और संचालन में व्यापक व्यवधान देखने को मिला है। हम अपने सभी यात्रियों और हितधारकों से माफी मांगते हैं। हमारी टीमें MOCA, DGCA, BCAS, AAI और विभिन्न एयरपोर्ट ऑपरेटरों के साथ मिलकर स्थिति को सामान्य करने में जुटी हैं। यात्रियों को लगातार अपडेट दिया जा रहा है और उनसे अपनी उड़ान की स्थिति जांचने का अनुरोध है।”
इंडिगो रोजाना 3.8 लाख यात्रियों को सेवा देती है और सामान्य दिनों में करीब 2,300 उड़ानें संचालित करती है। लेकिन नवंबर महीना एयरलाइन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा 1,232 उड़ानें रद्द हुई। कई उड़ानें घंटों देरी से संचालित हुई। इससे संचालन पर गंभीर असर पड़ा। यह इंडिगो के इतिहास में सबसे बड़े परिचालन तनावों में से एक माना जा रहा है।
लगातार गिरते प्रदर्शन के बाद DGCA ने जांच के आदेश दिए और एयरलाइन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
डीजीसीए ने इंडिगो को सेवा गुणवत्ता सुधारने, अधिक क्रू की भर्ती करने, बेहतर परिचालन योजना और निगरानी करने की सलाह दी है।
इंडिगो ने दावा किया है कि वह सभी एजेंसियों के साथ मिलकर नेटवर्क को जल्द सामान्य करने पर काम कर रही है। हालांकि, स्टाफ की भारी कमी और बढ़ते ऑपरेशनल प्रेशर को देखते हुए स्थिति पूरी तरह कब सुधरेगी, यह कहना अभी मुश्किल है।
