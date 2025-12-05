IndiGo की 1 हजार से ज्यादा उड़ानें रद्द, DGCA की सख्ती के बाद एयरलाइंस ने मांगी माफी

DGCA की बढ़ती सख्ती और अव्यवस्था के बीच इंडिगो ने औपचारिक बयान जारी करते हुए मौजूदा हालात पर खेद जताया और जल्द संचालन सामान्य करने का भरोसा दिया। एयरलाइन ने कहा “पिछले दो दिनों में इंडिगो के नेटवर्क और संचालन में व्यापक व्यवधान देखने को मिला है। हम अपने सभी यात्रियों और हितधारकों से माफी मांगते हैं। हमारी टीमें MOCA, DGCA, BCAS, AAI और विभिन्न एयरपोर्ट ऑपरेटरों के साथ मिलकर स्थिति को सामान्य करने में जुटी हैं। यात्रियों को लगातार अपडेट दिया जा रहा है और उनसे अपनी उड़ान की स्थिति जांचने का अनुरोध है।”