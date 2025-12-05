5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

राष्ट्रीय

IndiGo की 1 हजार से ज्यादा उड़ानें रद्द, DGCA की सख्ती के बाद एयरलाइंस ने मांगी माफी

Indigo Flight Cancel: इंडिगो में अब तक 1000 से अधिक उड़ानें रद्द कर दीं, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। DGCA की जांच के बीच एयरलाइन ने जल्द स्थिति सामान्य करने का आश्वासन दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Dec 05, 2025

Indigo Airlines

IndiGo की 1 हजार से ज्यादा उड़ानें रद्द (X-Indigo)

Indigo Flight Delay: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (Indigo Airline) में परिचालन संकट गुरुवार को भी जारी रहा। स्थिति इतनी बिगड़ी कि एयरलाइन को पूरे देश में 1000 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। इससे हजारों यात्रियों को लंबी कतारों, घंटों इंतजार और अनिश्चितता का सामना करना पड़ा।

इंडिगो ने जारी किया आधिकारिक बयान

DGCA की बढ़ती सख्ती और अव्यवस्था के बीच इंडिगो ने औपचारिक बयान जारी करते हुए मौजूदा हालात पर खेद जताया और जल्द संचालन सामान्य करने का भरोसा दिया। एयरलाइन ने कहा “पिछले दो दिनों में इंडिगो के नेटवर्क और संचालन में व्यापक व्यवधान देखने को मिला है। हम अपने सभी यात्रियों और हितधारकों से माफी मांगते हैं। हमारी टीमें MOCA, DGCA, BCAS, AAI और विभिन्न एयरपोर्ट ऑपरेटरों के साथ मिलकर स्थिति को सामान्य करने में जुटी हैं। यात्रियों को लगातार अपडेट दिया जा रहा है और उनसे अपनी उड़ान की स्थिति जांचने का अनुरोध है।”

नवंबर में 1200 से ज्यादा उड़ानें रद्द

इंडिगो रोजाना 3.8 लाख यात्रियों को सेवा देती है और सामान्य दिनों में करीब 2,300 उड़ानें संचालित करती है। लेकिन नवंबर महीना एयरलाइन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा 1,232 उड़ानें रद्द हुई। कई उड़ानें घंटों देरी से संचालित हुई। इससे संचालन पर गंभीर असर पड़ा। यह इंडिगो के इतिहास में सबसे बड़े परिचालन तनावों में से एक माना जा रहा है।

DGCA की सख्ती

लगातार गिरते प्रदर्शन के बाद DGCA ने जांच के आदेश दिए और एयरलाइन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

रिपोर्ट में सामने आए कारण

  • 755 उड़ानें स्टाफ की कमी के कारण रद्द
  • 92 उड़ानें ATC फेलियर की वजह से
  • 258 उड़ानें एयरपोर्ट प्रतिबंधों के चलते
  • 127 उड़ानें अन्य परिचालन कारणों से रद्द

डीजीसीए ने इंडिगो को सेवा गुणवत्ता सुधारने, अधिक क्रू की भर्ती करने, बेहतर परिचालन योजना और निगरानी करने की सलाह दी है।

कब आएगा स्थिति में सुधार?

इंडिगो ने दावा किया है कि वह सभी एजेंसियों के साथ मिलकर नेटवर्क को जल्द सामान्य करने पर काम कर रही है। हालांकि, स्टाफ की भारी कमी और बढ़ते ऑपरेशनल प्रेशर को देखते हुए स्थिति पूरी तरह कब सुधरेगी, यह कहना अभी मुश्किल है।

Published on:

05 Dec 2025 10:48 am

Hindi News / National News / IndiGo की 1 हजार से ज्यादा उड़ानें रद्द, DGCA की सख्ती के बाद एयरलाइंस ने मांगी माफी

