दिल्ली में Indigo की 134 उड़ानें रद्द, महिला यात्री ने कहा- पैसे वापस नहीं मिले, मजबूरन दो दिन पहले…

इस बीच, एक महिला यात्री ने अपनी पीड़ा बताई है। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए महिला यात्री ने कहा- मैं जयपुर से आई थी और 5 दिसंबर को इंडिगो की शाम 5.55 बजे की फ्लाइट से मेरा रिटर्न टिकट था। यह कैंसिल हो गई और एयरपोर्ट पर हंगामा मच गया, जिसकी वजह से स्टाफ ने खिड़की बंद कर दी और हम वापस चले गए।