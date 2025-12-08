दिल्ली में Indigo की 134 उड़ानें रद्द, महिला यात्री ने कहा- पैसे वापस नहीं मिले, मजबूरन दो दिन पहले…

इंडिगो फ्लाइट। (फोटो- ANI)
इंडिगो की फ्लाइट्स में बड़े पैमाने पर रुकावट आने से पूरे भारत में अफरा-तफरी मच गई है। देश भर के बड़े एयरपोर्ट्स पर बड़ी संख्या में फ्लाइट्स कैंसल होने की खबर है।
अहमदाबाद एयरपोर्ट ने सोमवार सुबह 8 बजे बताया कि इंडिगो की 18 फ्लाइट्स कैंसल हैं, जिनमें नौ आने वाली और नौ जाने वाली फ्लाइट्स शामिल हैं।
साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने यह भी बताया कि पैसेंजर्स की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। इस दौरान इंडिगो की 21 फ्लाइट्स चलीं, जिनमें सात आने वाली और 14 जाने वाली फ्लाइट्स शामिल थीं।
उधर, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कुल 127 इंडिगो फ्लाइट्स कैंसल हुईं, जिनमें 65 आने वाली और 62 जाने वाली फ्लाइट्स पर असर पड़ा। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी बहुत बुरा असर पड़ा।
एयरपोर्ट अथॉरिटीज के मुताबिक, सोमवार तक इंडिगो की 77 फ्लाइट्स में रुकावट आई, जिनमें 38 आने वाली और 39 जाने वाली फ्लाइट्स कैंसल हुईं।
इसके अलावा, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज अब तक की सबसे ज्यादा कैंसलेशन हुईं, जिसमें 75 डिपार्चर और 59 अराइवल यानी कुल 134 फ्लाइट्स कैंसिल हुईं।
इस बीच, एक महिला यात्री ने अपनी पीड़ा बताई है। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए महिला यात्री ने कहा- मैं जयपुर से आई थी और 5 दिसंबर को इंडिगो की शाम 5.55 बजे की फ्लाइट से मेरा रिटर्न टिकट था। यह कैंसिल हो गई और एयरपोर्ट पर हंगामा मच गया, जिसकी वजह से स्टाफ ने खिड़की बंद कर दी और हम वापस चले गए।
महिला ने आगे कहा- मैंने 3 दिन तक कोशिश की, लेकिन न तो मेरा टिकट रीशेड्यूल हुआ और न ही शिकायत वाले कॉन्टैक्ट नंबर पर कोई जवाब आया। हमने आखिरकार 2 दिन पहले एयर इंडिया की फ्लाइट का टिकट बुक किया, जिसकी कीमत 25,800 रुपये थी। इंडिगो ने हमारे पैसे रिफंड नहीं किए हैं।
उधर, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने भी इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल होने की रिपोर्ट दी है, जिसमें हैदराबाद, चेन्नई और दिल्ली की फ्लाइट्स शामिल हैं। हालांकि, एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने यह भी कहा कि सिचुएशन शांत है, कैंसिलेशन के बावजूद पैसेंजर्स को कोई बड़ी दिक्कत नहीं हुई।
