Indigo Flight: 8 महीने पहले महिला यात्री को दे दी गंदी सीट, अब इंडिगो पर लगा 1.5 लाख रुपये का जुर्माना

इसके साथ, इंडिगो को मुकदमे के खर्च के रूप में 25,000 रुपये का भी भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि इंडिगो की फ्लाइट में कुछ ही दिनों पहले एक यात्री ने दूसरे यात्री को थप्पड़ जड़ दिया था। इस मामले को लेकर खूब बवाल हुआ था। अब मामले में इंडिगो ने एक्शन भी ले लिया है।