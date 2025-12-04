IndiGo की मदीना से हैदराबाद जा रही फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग

इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग (ANI)
Indigo Fligh Bomb Threat: सऊदी अरब के मदीना से हैदराबाद जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E 058 को बुधवार दोपहर अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। सूत्रों के अनुसार, फ्लाइट में कुल 180 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। दोपहर करीब 12:30 बजे विमान सुरक्षित उतर गया।
इंडिगो की फ्लाइट की उड़ान के दौरान एयरलाइन को एक ईमेल के जरिए बम धमकी मिली, जिसमें दावा किया गया था कि विमान पर बम लगाया गया है। इस फ्लाइट में 180 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे, और चालक दल ने सतर्कता के तौर पर सबसे निकटतम एयरपोर्ट अहमदाबाद को चुना, जहां विमान दोपहर करीब 12:30 बजे सुरक्षित उतरा। सभी यात्रियों को उतारकर विमान की गहन जांच की गई, जिसमें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), स्थानीय पुलिस और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) ने सहयोग किया, लेकिन प्रारंभिक तलाशी में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। यह घटना हाल के अन्य बम धमकियों के बाद हुई है, और जांच जारी है।
यह घटना ऐसे समय में हुई है जब इंडिगो पहले से ही बड़े पैमाने पर उड़ान कंसलेशन के कारण यात्रियों के गुस्से का सामना कर रही है। नए DGCA क्रू रोस्टरिंग नियमों के अनुपालन में दिक्कत के चलते एयरलाइन पिछले कई दिनों से सैकड़ों उड़ानें रद्द कर रही है।
बुधवार को इंडिगो ने कम से कम 150 उड़ानें रद्द कीं और अगले 48 घंटों के लिए “कैलिब्रेटेड शेड्यूल एडजस्टमेंट” की घोषणा की। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बुधवार को इंडिगो का ऑन-टाइम परफॉर्मेंस (OTP) महज 19.7% रह गया, जो मंगलवार को 35% था।
