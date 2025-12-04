IndiGo की मदीना से हैदराबाद जा रही फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग

इंडिगो की फ्लाइट की उड़ान के दौरान एयरलाइन को एक ईमेल के जरिए बम धमकी मिली, जिसमें दावा किया गया था कि विमान पर बम लगाया गया है। इस फ्लाइट में 180 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे, और चालक दल ने सतर्कता के तौर पर सबसे निकटतम एयरपोर्ट अहमदाबाद को चुना, जहां विमान दोपहर करीब 12:30 बजे सुरक्षित उतरा। सभी यात्रियों को उतारकर विमान की गहन जांच की गई, जिसमें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), स्थानीय पुलिस और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) ने सहयोग किया, लेकिन प्रारंभिक तलाशी में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। यह घटना हाल के अन्य बम धमकियों के बाद हुई है, और जांच जारी है।