अपने ही रिसेप्शन में ऑनलाइन शामिल हुए दूल्हा-दुल्हन, IndiGo फ्लाइट्स कैंसिल होने का बड़ा नुकसान

अपने रिसेप्शन में ऑनलाइन शामिल हुए दूल्हा-दुल्हन (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
कर्नाटक के हुबली से एक अनोखी खबर सामने आई है। यहां एक दूल्हा-दुल्हन अपनी ही शादी के रिसेप्शन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए हैं। खबरों के अनुसार, यह जोड़ा इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों के बड़े पैमाने पर रद्द होने के चलते अपने रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाया। लेकिन चूंकि कार्यक्रम की पूरी तैयारी हो गई थी और सभी मेहमान पहुंच चुके थे तो ऐसे में इन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद से अपने रिसेप्शन में शामिल होने का फैसला लिया और वर्चुअली कार्यक्रम अटेंड किया।
दुल्हन की पहचान मेधा क्षीरसागर के रूप में हुई है, जो कि हुबली की रहने वाली है। दूल्हे का नाम संगमा दास है और वह ओडिशा के भुवनेश्वर का रहने वाला हैं। दोनों बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करते हैं। 23 नवंबर को दोनों की शादी भुवनेश्वर में हुई थी और बुधवार को उनका दुल्हन के होमटाउन हुबली के गुजरात भवन में रिसेप्शन होना तय था। उन्होंने 2 दिसंबर की भुवनेश्वर से बेंगलुरु और फिर वहां से हुबली जाने की इंडिगो की फ्लाइट बुक की थी। लेकिन तभी पायलटों की कमी के चलते कंपनी के कई उड़ानें रद्द कर देने से इस कहानी में एक अजीब मोड़ आ गया।
इसके चलते सुबह 9 बजे से ही उनकी फ्लाइट में देरी होने लगी और 3 दिसंबर सुबह तक यही सिलसिला चलता रहा। लगातार देरी के बाद 3 दिसंबर को उनकी फ्लाइट रद्द कर दी गई, जिसके चलते वह दोनों फंस गए और हुबली नहीं पहुंच पाए। दूल्हा-दुल्हन के साथ साथ उनके कई रिश्तेदार जो भुवनेश्वर से मुंबई होते हुए हुबली जा रहे थे, वह भी उड़ानें रद्द होने के चलते नहीं पहुंच पाए। लेकिन काफी मेहमान पहले से ही पहुंच चुके थे और सभी तैयारियां हो चुकी थी।
इसके चलते दुल्हन के माता पिता स्टेज पर बैठ गए और उन्होंने रस्में पूरी की। वहीं दूल्हा और दुल्हन भुवनेश्वर में कार्यक्रम के लिए पूरी तरह से तैयार हुए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए रिसेप्शन में शामिल हुए। दुल्हन की मां ने कहा, इस घटना से हमें बहुत दुख हुआ लेकिन बहुत सारे रिश्तेदार आ चुके थे और कार्यक्रम रद्द करना नामुमकिन था इसलिए हमने तय किया कि दूल्हा-दुल्हन ऑनलाइन कार्यक्रम में शामिल होंगे।
