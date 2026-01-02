2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

IPS Sadanand Date: बचपन में परिवार चलाने के लिए अखबार बेचा करते थे महाराष्ट्र के नए DGP, आतंकी कसाब को जिंदा कैसे पकड़ा?

महाराष्ट्र सरकार ने सदानंद दाते को नया डीजीपी नियुक्त किया है। वे 3 जनवरी को पदभार ग्रहण करेंगे। अभी तक वे एनआईए के प्रमुख थे और दिल्ली में थे।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Mukul Kumar

image

Ankit Shukla

Jan 02, 2026

मुंबई हमले के नायक सदानंद दाते बने महाराष्ट्र के नए DGP। (फोटो- X/SM_8009)

महाराष्ट्र सरकार ने वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी सदानंद दाते को महाराष्ट्र पुलिस का महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया है। तीन जनवरी को वह अपना पदभार ग्रहण करेंगे।

अभी तक वह प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में थे और एनआइए के प्रमुख के तौर पर काम कर रहे थे। इस दौरान पहलगाम हमले की जांच के लेकर कई आंतक से जुड़े कई अहम मामलों की जांच एनआइए ने पास ही थी।

अभी भी शरीर में मौजूद लोहे के टुकड़े

2008 में हुए मुंबई हमले के दौरान सदानंद दाते की बहादुरी को याद किया जाता है। उन्होंने आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ने में अहम भूमिका निभाई थी।

हमले के वक्त वह मुंबई के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त थे। दाते ने अजमल कसाब और उसके सहयोगी आतंकी अबू इस्माइल से मोर्चा लिया था। कई चोटें आने के बाद भी उन्होंने दोनों को रोके रखा। इसी वजह से कबाज जिंदा पकड़ा गया।

हमले के दौरान आतंकियों के फेंके ग्रेनेड से वह गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। उनके शरीर में अभी भी मेटल के टुकड़े फंसे हैं। इस वीरता के लिए उन्हें राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया गया था।

आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने का लंबा अनुभव

1990 बैच के आइपीएस अफसर सदानंद दाते बेहद तेज तर्रार अधिकारी माने जाते रहे हैं। उनकी पहचान ग्राउंड जीरो पर रहते हुए नेतृत्व करने वाले पुलिस अफसर की रही है।

उन्हें आर्थिक अपराधों से लेकर संगठित अपराध और आतंकवाद से जुड़े मामलों का लंबा अनुभव रहा है। इसी कारण से यूपीएससी की ओर से सुझाए गए पैनल में उनका नाम सबसे आगे रहा।

साधारण परिवार से आकर बनाई पहचान

सदानंद दाते एक बेहद साधारण परिवार से आते हैं। बचपन में परिवार चलाने के लिए अखबार भी बांटे, उनकी मां घरेलू काम करती थीं। दाते पढ़ाई में बेहद तेज थे।

कॉमर्स से पोस्ट ग्रेजुएट होने के साथ ही उन्होंने आर्थिक अपराधों में पुणे यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी किया है। वह इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से भी क्वालीफाइड हैं। वह महाराष्ट्र एटीएस के मुखिया रहने के साथ मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्रर भी रह चुके हैं।

दो साल का कार्यकाल, कई चुनौतियां

59 वर्षीय सदानंद दाते का बतौर महाराष्ट्र डीजीपी कार्यकाल दो वर्ष का होगा। इस दौरान उनके सामने साइबर अपराध, शहरी कानून व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था और आतंकवाद व संगठित अपराधों पर नियंत्रण जैसी कई चुनौतियां होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Jan 2026 06:47 am

Hindi News / National News / IPS Sadanand Date: बचपन में परिवार चलाने के लिए अखबार बेचा करते थे महाराष्ट्र के नए DGP, आतंकी कसाब को जिंदा कैसे पकड़ा?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.