इजरायल मानवता के लिए अभिशाप, ख्वाजा आसिफ का विवादित बयान, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया

इन सभी बयानों के बीच पाकिस्तान की ओर से एक अलग संकेत मिला है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी कि इस्लामाबाद में प्रस्तावित वार्ता के लिए प्रतिनिधियों और पत्रकारों के वीजा नियमों में ढील दी गई है। हालांकि ईरान के इनकार के बाद यह स्पष्ट नहीं है कि यह बैठक वास्तव में होगी या नहीं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे पर असमंजस बना हुआ है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जब तक लेबनान में तनाव कम नहीं होता, तब तक ईरान और अमेरिका के बीच किसी ठोस बातचीत की संभावना बेहद कम है।